Chris Evans:"I film Marvel avrebbero meritato più riconoscimenti"

Nonostante il successo ottenuto nell'ultimo decennio dai cinecomic, in buona parte grazie all'exploit del Marvel Cinematic Universe, il genere rimane uno dei meno considerati durante la stagione dei premi. Di fatto solo Black Panther e Logan - The Wolverine hanno avuto una discreta considerazione. Due eccezioni e non certo una regola. Un aspetto che è stato sottolineato anche da Chris Evans, interprete dell'iconico Steve Rogers/Captain America.

Avengers: Endgame, Chris Evans in un primo piano

"C'è una notevole mole di lavoro dietro la costruzione di questi film e di questi archi narrativi. Se si togliesse il logo Marvel da quei film e quei personaggi non avessero dei costumi identificandoli coi fumetti, verrebbero lodati in tutto il mondo. Non sto dicendo che sono tutti dei capolavori da home-run. Però alcuni di loro sono delle opere davvero impressionanti".

Dal 2008 in poi il Marvel Cinematic Universe ha prodotto ben 23 film e la Fase 3 si è conclusa con l'uscita diAvengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home. Secondo Captain America in questi dodici anni i film Marvel avrebbero potuto accumulare più premi o quantomeno essere maggiormente presi in considerazione.

Nelle ultime ore Chris Evans ha pubblicato un commovente messaggio rivolto ad un bambino che coraggiosamente era intervenuto per salvare la sorellina dall'attacco di un cane.