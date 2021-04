Chris Evans, la cantante Lizzo gli invia un messaggio da ubriaca: ecco la sua risposta

Lizzo, la cantante conosciuta soprattutto per brani di successo quali Good as Hell e Juice, ha reso nota la risposta di Chris Evans al messaggio che lei stessa gli aveva inviato mentre era ubriaca.

La popstar Lizzo ha rivelato, tramite un esilarante TikTok, di aver inviato un messaggio privato a Chris Evans mentre era un po' su di giri per via dell'alcool. "Ragazzi, non bevete prima di inviare messaggi privati", ha quindi consigliato ai suoi seguaci la tre volte vincitrice del Grammy Award. Nella clip, Lizzo ha mostrato il DM inviato all'attore, costituito da tre semplici emoji, apparentemente prive di significato: una folata di vento, una donna che gioca a pallacanestro ed una palla da basket. La cantante ha condiviso un video in cui sincronizza il suo labiale ad un audio di TikTok di Tatayanna Mitchell, per dichiarare: "Il motivo per cui sono arrabbiato per questo è perché so che non sarò in grado di sposarlo. E, onestamente, questo mi fa male fino in fondo. Perché dannazione, è una razza rara, senza paragoni".

Lizzo, che il pubblico ha potuto apprezzare anche in qualità di attrice nel film Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business, già in passato aveva parlato della sua "ammirazione" per Chris Evans. Ebbene, dopo quella che lei stessa ha inizialmente presentato come una "figuraccia", la popstar è tornata sui suoi passi, condividendo tutto il proprio entusiasmo per il fatto che Evans abbia iniziato a seguirla e le abbia risposto al messaggio in questione. "Non bisogna vergognarsi di un DM da ubriachi. Dio sa che ho fatto di peggio con questa app", ha scritto Evans, riferendosi con autoironia al suo incidente sui social risalente a settembre 2020, quando condivise per sbaglio nelle stories di Instagram un'immagine delle sue parti intime. Come prevedibile, subito dopo aver aggiornato i suoi followers rispetto a quanto accadutole, Lizzo si è lasciata andare all'entusiasmo più assoluto.

