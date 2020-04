Chris Evans augura buon compleanno a Robert Downey Jr: "Ti amo 3000"

Chris Evans ha fatto gli auguri di buon compleanno a Robert Downey Jr, portando anche su Twitter il suo sconfinato amore per il collega, pilastro e star degli Avengers, oltre che carissimo amico anche al di fuori dei set cinematografici. Non a caso, anche gli auguri online erano a tema Marvel e ormai fanno parte di una tradizione ricorrente tra i due attori.

Avengers: Endgame, l'incontro tra Robert Downey Jr. e Chris Evans

Il rapporto tra Chris Evans e Robert Downey Jr. è infatti ben più solido di quanto si possa percepire soltanto dai film della saga degli Avengers. I due sono ottimi amici anche nella vita reale, e l'hanno spesso dimostrato con dichiarazioni pubbliche e scambi esilaranti sui social. Evans ha più volte definito Downey Jr come un mentore e una fonte di ispirazione continua, oltre ad ad averlo nominato vero e propria leggenda.

Ma anche Robert ha speso parole di lode e stima nei confronti di Chris, come durante la sua partecipazione al posdcast The Joe Rogan Experience, dove dichiara: "Adoro Chris Evans. Non so neanche dirti perché. Sarà che è un ragazzo di Boston. Tecnicamente è un attore talmente brillante, ma sa anche non prendersi sul serio. È un buffone, ma è anche il primo che vorresti a guardarti le spalle se succedesse qualcosa."

Happy birthday to one of my absolute favorites! Love you 3000, @RobertDowneyJr pic.twitter.com/xkJmOivAdw — Chris Evans (@ChrisEvans) April 4, 2020

L'anno scorso, fu Robert Downey Jr a fare degli auguri adorabili a Chris Evans, definendolo "le chiappe più belle d'America", mentre adesso è Captain America a fare gli auguri a Iron Man, che pubblica su Twitter una foto dei due insieme sul set di Avengers e con la dedica che dice "Buon compleanno a uno dei miei preferiti in assoluto."