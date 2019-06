Chris Evans ha definito Robert Downey Jr. una leggenda vivente!

Robert Downey Jr. è una leggenda, parola di Chris Evans. E questo non è un complimento di Captain America all'amico Iron Man, ma è un enorme attestato di stima, nella vita reale, all'uomo Downey Jr.

Avengers: Endgame ha segnato la chiusura di un ciclo per entrambi all'interno del MCU e, seppure le carriere di Chris Evans e Robert Downey Jr. abbiano ormai preso strade diverse, i due continuano a seguirsi e sostenersi anche nella vita reale. E nella nuove iniziative, anche se hanno poco a che fare con il mondo del cinema. Per esempio: è rimbalzata su tutti i giornali la nuova iniziativa ecologica di Robert Downey Jr. che lancerà un'organizzazione benefica, la Footprint Coalition, per combattere le conseguenze del cambiamento climatico con l'aiuto dell'intelligenza artificiale.

Robert Downey Jr. come Iron Man: combatte il cambiamento climatico con i robot

A spiegare la complessità e la genesi della sua nuova avventura professionale è stato lo stesso attore in un'intervista con Variety: "Tra robotica e tecnologia, probabilmente potremmo ripulire il pianeta in modo significativo, se non del tutto, entro un decennio". Robert Downey Jr. è rimasto positivamente impressionato, poche settimane fa, dalle intuizioni di alcuni scienziati ed è per questo che ha deciso di reinventarsi come imprenditore ecologista, a 54 anni, investendo nel loro progetto.

Le manifestazioni di plauso alla sua iniziativa sono state molte ma la più affettuosa e tenera è stata quella dell'amico ed ex collega Chris Evans che, condividendo su Twitter l'articolo di Variety, ha semplicemente commentato: "Leggenda".