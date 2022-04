Netflix, aprile 2022: le novità in catalogo per film e serie TV

Su Netflix a aprile 2022, nuovi film e serie TV in catalogo: dalla seconda stagione di Russian Doll agli episodi finale di Ozark a I parchi nazionali più belli del mondo¸ con la voce narrante dell'ex presidente Barack Obama.

Su Netflix ad aprile 2022 arrivano nuovi film e serie TV in catalogo: dalla quinta stagione della serie spagnola Elite, alla settima ed ultima stagione di Grace & Frankie. Da segnalare, inoltre, la prima parte del capitolo finale di Better Call Saul e, dal creatore di Big Little Lies, la serie Anatomia di uno scandalo, basata sul romanzo di Sarah Vaughan. Tra i film originali sarà disponibile la commedia Nella bolla, diretta da Judd Apatow e l'italiano La svolta, del regista Riccardo Antonaroli, con Brando Pacitto e Andrea Lattanzi. Concludiamo, segnalando l'arrivo sulla piattaforma multimediale di Taxi Driver, il cult diretto da a Martin Scorsese e interpretato da Robert De Niro e Jodie Foster.

Le serie TV su Netflix

Serie TV Originali

Trivia Quest - interattiva - disponibile dall'1 aprile 2022 - Rispondi a quiz di vari livelli di difficoltà su storia, arte, scienza, cultura pop e molto altro in questa serie interattiva.

- interattiva - disponibile dall'1 aprile 2022 - Rispondi a quiz di vari livelli di difficoltà su storia, arte, scienza, cultura pop e molto altro in questa serie interattiva. L'ultimo bus del mondo - stagione 1 - disponibile dall'1 aprile 2022 - Un gruppo di brillanti studenti lotta per salvare l'umanità da un esercito di spietati droni durante una gita che cambierà per sempre la loro vita.

- stagione 1 - disponibile dall'1 aprile 2022 - Un gruppo di brillanti studenti lotta per salvare l'umanità da un esercito di spietati droni durante una gita che cambierà per sempre la loro vita. Elite - stagione 5 - disponibile dall'8 aprile 2022 - Élite si concentra su Las Encinas, la scuola più esclusiva del paese dove l'élite manda i propri figli a studiare.

- stagione 5 - disponibile dall'8 aprile 2022 - Élite si concentra su Las Encinas, la scuola più esclusiva del paese dove l'élite manda i propri figli a studiare. Linee bollenti - stagione 1 - disponibile dall'8 aprile 2022 - Amsterdam, anni '80. Un'intraprendente studentessa inizia per caso una nuova carriera presso una linea telefonica erotica avviata da due fratelli profondamente diversi.

- stagione 1 - disponibile dall'8 aprile 2022 - Amsterdam, anni '80. Un'intraprendente studentessa inizia per caso una nuova carriera presso una linea telefonica erotica avviata da due fratelli profondamente diversi. Hard Cell - stagione 1 - disponibile dal 12 aprile 2022 - Da organizzatrice di eventi a direttrice di un carcere femminile, Laura Willis rivela le gioie e i dolori della vita dietro le sbarre in questa serie commedia sarcastica.

- stagione 1 - disponibile dal 12 aprile 2022 - Da organizzatrice di eventi a direttrice di un carcere femminile, Laura Willis rivela le gioie e i dolori della vita dietro le sbarre in questa serie commedia sarcastica. Felice o quasi - stagione 2 - disponibile dal 13 aprile 2022 - Un'ironica, commovente e sorprendente serie comica ispirata alla vita del conduttore radiofonico Sebastián Wainraich.

- stagione 2 - disponibile dal 13 aprile 2022 - Un'ironica, commovente e sorprendente serie comica ispirata alla vita del conduttore radiofonico Sebastián Wainraich. Anatomia di uno scandalo - stagione 1 - disponibile dal 15 aprile 2022 - La vita privilegiata della moglie di un potente politico si sgretola quando emergono segreti scandalosi e il marito è accusato di un crimine scioccante.

- stagione 1 - disponibile dal 15 aprile 2022 - La vita privilegiata della moglie di un potente politico si sgretola quando emergono segreti scandalosi e il marito è accusato di un crimine scioccante. Better Call Saul - stagione 6 parte 1 - disponibile dal 19 aprile 2022 - La sesta stagione mostrerà l'epilogo della storia del personaggio interpretato da Bob Odenkirk

- stagione 6 parte 1 - disponibile dal 19 aprile 2022 - La sesta stagione mostrerà l'epilogo della storia del personaggio interpretato da Bob Odenkirk Russian Doll - stagione 2 - disponibile dal 20 aprile 2022 - La seconda è ambientata quattro anni dopo quanto raccontato durante la prima stagione

- stagione 2 - disponibile dal 20 aprile 2022 - La seconda è ambientata quattro anni dopo quanto raccontato durante la prima stagione Yakamoz S-245 - stagione 1 - disponibile dal 20 aprile 2022 - Dopo che un disastro si abbatte sulla Terra, un biologo marino in missione di ricerca subacquea deve sopravvivere con l'equipaggio mentre un complotto viene alla luce.

- stagione 1 - disponibile dal 20 aprile 2022 - Dopo che un disastro si abbatte sulla Terra, un biologo marino in missione di ricerca subacquea deve sopravvivere con l'equipaggio mentre un complotto viene alla luce. Ozark - stagione 4 parte 2 - disponibile dal 29 aprile 2022 - episodi finale della serie con Jason Bateman, i protagonisti si ritrovano alle prese con nuovi rischi e pericoli, oltre a dover fare i conti con Ruth, che vuole vendicarsi.

- stagione 4 parte 2 - disponibile dal 29 aprile 2022 - episodi finale della serie con Jason Bateman, i protagonisti si ritrovano alle prese con nuovi rischi e pericoli, oltre a dover fare i conti con Ruth, che vuole vendicarsi. Grace & Frankie - stagione 7 episodi finali - disponibile dal 29 aprile 2022 - stagione finale per la serie ideata da Marta Kauffman e Howard J. Morris

Serie TV

Young Sheldon - dalla stagione 1 alla stagione 4 - disponibile dal 15 aprile 2022 - Commedia sull'infanzia di Sheldon Cooper, geniale fisico di The Big Bang Theory che da sempre ha avuto problemi a relazionarsi con il prossimo.

- dalla stagione 1 alla stagione 4 - disponibile dal 15 aprile 2022 - Commedia sull'infanzia di Sheldon Cooper, geniale fisico di The Big Bang Theory che da sempre ha avuto problemi a relazionarsi con il prossimo. The Vampire Diaries - tutte le 8 stagioni - disponibile dal 30 aprile 2022 - Dramma dai toni sovrannaturali che vede al centro della vicenda i due fratelli Salvatore, Stefan e Damon, due vampiri che sono destinati ad amare la stessa donna fin da quando erano mortali 145 anni fa.

Film su Netflix

Film Originali Netflix

Apollo 10 e mezzo - disponibile dall'1 aprile 2022 - Un uomo racconta la sua vita di bambino di 10 anni a Houston nel 1969, intrecciando elementi nostalgici al racconto fantastico di un viaggio sulla luna.

- disponibile dall'1 aprile 2022 - Un uomo racconta la sua vita di bambino di 10 anni a Houston nel 1969, intrecciando elementi nostalgici al racconto fantastico di un viaggio sulla luna. Nella bolla - disponibile dall'1 aprile 2022 - Uscite di soppiatto. Scappatelle. Crisi di nervi. La troupe di un franchise d'azione di successo cerca di girare un sequel durante la quarantena in un hotel elegante.

- disponibile dall'1 aprile 2022 - Uscite di soppiatto. Scappatelle. Crisi di nervi. La troupe di un franchise d'azione di successo cerca di girare un sequel durante la quarantena in un hotel elegante. Celeb Five: dietro le quinte - disponibile dall'1 aprile 2022 - Battute e improvvisazione sono al centro della scena quando le comiche del gruppo Celeb Five collaborano per scrivere uno speciale in questo falso documentario.

- disponibile dall'1 aprile 2022 - Battute e improvvisazione sono al centro della scena quando le comiche del gruppo Celeb Five collaborano per scrivere uno speciale in questo falso documentario. Battle: Freestyle - disponibile dall'1 aprile 2022 - Amalia è entusiasta che la squadra di cui fa parte assieme a Mikael si sia qualificata per una gara a Parigi, ma si deconcentra quando rivede sua madre dopo tanto tempo.

- disponibile dall'1 aprile 2022 - Amalia è entusiasta che la squadra di cui fa parte assieme a Mikael si sia qualificata per una gara a Parigi, ma si deconcentra quando rivede sua madre dopo tanto tempo. Furioza - disponibile dal 6 aprile 2022 - Una poliziotta fa al suo ex un'offerta che non può rifiutare: si dovrà infiltrare in una gang di hooligan facendo la spia oppure suo fratello andrà in prigione.

- disponibile dal 6 aprile 2022 - Una poliziotta fa al suo ex un'offerta che non può rifiutare: si dovrà infiltrare in una gang di hooligan facendo la spia oppure suo fratello andrà in prigione. Yaksha - disponibile dall'8 aprile 2022 - Un onesto procuratore incaricato di indagare su un team segreto e sul suo famigerato leader in una città pericolosa si ritrova coinvolto in una guerra mortale tra spie.

- disponibile dall'8 aprile 2022 - Un onesto procuratore incaricato di indagare su un team segreto e sul suo famigerato leader in una città pericolosa si ritrova coinvolto in una guerra mortale tra spie. Metal Lords - disponibile dall'8 aprile 2022 - Gli adolescenti disadattati Hunter e Kevin sanno come arrivare alla gloria: dedicarsi al metal per vincere la Battle of the Bands e diventare vere e proprie divinità.

- disponibile dall'8 aprile 2022 - Gli adolescenti disadattati Hunter e Kevin sanno come arrivare alla gloria: dedicarsi al metal per vincere la Battle of the Bands e diventare vere e proprie divinità. The In Between - Non ti perderò - disponibile dall'8 aprile 2022 - Dopo aver perso l'amore della sua vita in un tragico incidente, un'adolescente con il cuore infranto si convince che lui le stia inviando segnali dall'aldilà.

- disponibile dall'8 aprile 2022 - Dopo aver perso l'amore della sua vita in un tragico incidente, un'adolescente con il cuore infranto si convince che lui le stia inviando segnali dall'aldilà. Danzando sul cristallo - disponibile dall'8 aprile 2022 - Quando le pressioni esterne minacciano il suo ruolo da protagonista, una ballerina si rifugia con una collega in un rapporto di amicizia che le isola dal resto del mondo

- disponibile dall'8 aprile 2022 - Quando le pressioni esterne minacciano il suo ruolo da protagonista, una ballerina si rifugia con una collega in un rapporto di amicizia che le isola dal resto del mondo Choose or Die - disponibile dal 15 aprile 2022 - Tentati da un premio mai riscosso, due amici riavviano un misterioso videogioco degli anni '80 ed entrano in un terrificante mondo surreale in cui devono sopravvivere.

- disponibile dal 15 aprile 2022 - Tentati da un premio mai riscosso, due amici riavviano un misterioso videogioco degli anni '80 ed entrano in un terrificante mondo surreale in cui devono sopravvivere. La svolta - disponibile dal 20 aprile 2022 - Uno scansafatiche sempre intento a evitare il confronto stringe un'improbabile amicizia con un criminale che improvvisamente si intromette nella sua vita.

- disponibile dal 20 aprile 2022 - Uno scansafatiche sempre intento a evitare il confronto stringe un'improbabile amicizia con un criminale che improvvisamente si intromette nella sua vita. Ti giro intorno - disponibile dal 22 aprile 2022 - Nell'estate prima del college la diligente Auden incontra l'enigmatico Eli che ogni sera le fa scoprire la vita spensierata da adolescente che lei si stava perdendo.

- disponibile dal 22 aprile 2022 - Nell'estate prima del college la diligente Auden incontra l'enigmatico Eli che ogni sera le fa scoprire la vita spensierata da adolescente che lei si stava perdendo. L'assedio di Silverton - disponibile dal 27 aprile 2022 - Dopo il fallimento di una missione di sabotaggio, tre combattenti contro l'apartheid finiscono in una difficile situazione con ostaggi in una banca. Da una storia vera.

- disponibile dal 27 aprile 2022 - Dopo il fallimento di una missione di sabotaggio, tre combattenti contro l'apartheid finiscono in una difficile situazione con ostaggi in una banca. Da una storia vera. Rumspringa: il viaggio di Jacob - disponibile dal 29 aprile 2022 - Un giovane Amish in viaggio verso Berlino durante il suo rito di passaggio entra in contatto con le proprie radici, s'innamora e prende una decisione importante.

Film

Lara Croft: Tomb Raider - disponibile dall' 1 aprile 2022 - Lara Croft arriva sul grande schermo alla ricerca di un reperto archeologico con la caratteristica di riuscire a fermare il tempo.

- disponibile dall' 1 aprile 2022 - Lara Croft arriva sul grande schermo alla ricerca di un reperto archeologico con la caratteristica di riuscire a fermare il tempo. Ovosodo disponibile dal - 14 aprile 2022 - Piero Malsani, figlio di un ex portuale entra ed esce di galera, vive con il fratello ritardato e una giovanissima matrigna in un condominio popolare, tra panni stesi, gare di rutti e simpatici energumeni.

disponibile dal - 14 aprile 2022 - Piero Malsani, figlio di un ex portuale entra ed esce di galera, vive con il fratello ritardato e una giovanissima matrigna in un condominio popolare, tra panni stesi, gare di rutti e simpatici energumeni. Venom: La furia di Carnage - disponibile dal 16 aprile 2022 - Il serial killer Cletus Kasady, che sta per essere condannato a morte, diventa l'ospite umano di un altro simbionte alieno, Carnage.

- disponibile dal 16 aprile 2022 - Il serial killer Cletus Kasady, che sta per essere condannato a morte, diventa l'ospite umano di un altro simbionte alieno, Carnage. Taxi Driver - disponibile dal 22 aprile 2022 - Travis Bickle lavora la notte, come tassista. I suoi viaggi lo portano ad esecrare i delinquenti che la popolano e a compatire, e cercare di salvare, le loro vittime.

DOCUMENTARI E REALITY

The Home Edit: l'arte di organizzare la casa - stagione 2 - disponibile dall'1 aprile 2022 - Clea e Joanna aiutano celebrità e clienti comuni a modificare, suddividere e combattere il disordine per dare vita a spazi sorprendenti.

- stagione 2 - disponibile dall'1 aprile 2022 - Clea e Joanna aiutano celebrità e clienti comuni a modificare, suddividere e combattere il disordine per dare vita a spazi sorprendenti. The Ultimatum: o mi sposi o te ne vai - disponibile dal 6 aprile 2022 - Sposarsi o mollarsi? In questa serie reality provocatoria alcune coppie mettono alla prova il loro amore andando a vivere con altri possibili partner.

- disponibile dal 6 aprile 2022 - Sposarsi o mollarsi? In questa serie reality provocatoria alcune coppie mettono alla prova il loro amore andando a vivere con altri possibili partner. Senzo: omicidio di una star del calcio - disponibile dal 7 aprile 2022 - L'omicidio del calciatore ed eroe nazionale Senzo Meyiwa sconvolge l'intero Sudafrica. Chi lo ha ucciso e perché l'ha fatto? Questa docuserie analizza tutte le prove.

- disponibile dal 7 aprile 2022 - L'omicidio del calciatore ed eroe nazionale Senzo Meyiwa sconvolge l'intero Sudafrica. Chi lo ha ucciso e perché l'ha fatto? Questa docuserie analizza tutte le prove. Ritorno allo spazio - disponibile dal 7 aprile 2022 - Elon Musk e gli ingegneri SpaceX preparano una missione storica per portare gli astronauti della NASA sulla Stazione internazionale, rivoluzionando i viaggi nello spazio.

- disponibile dal 7 aprile 2022 - Elon Musk e gli ingegneri SpaceX preparano una missione storica per portare gli astronauti della NASA sulla Stazione internazionale, rivoluzionando i viaggi nello spazio. I parchi nazionali più belli del mondo - disponibile dal 13 aprile 2022 - Questa incredibile docuserie con la voce narrante dell'ex presidente Barack Obama punta i riflettori su alcuni dei più spettacolari parchi nazionali nel mondo.

- disponibile dal 13 aprile 2022 - Questa incredibile docuserie con la voce narrante dell'ex presidente Barack Obama punta i riflettori su alcuni dei più spettacolari parchi nazionali nel mondo. White Hot: L'ascesa e la caduta di Abercrombie & Fitch - disponibile dal 19 aprile 2022 - Tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000 era il marchio di tutti i ragazzi "cool". Questo documentario esplora il successo pop di A&F basato sull'esclusione.

- disponibile dal 19 aprile 2022 - Tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000 era il marchio di tutti i ragazzi "cool". Questo documentario esplora il successo pop di A&F basato sull'esclusione. Selling Sunset - stagione 5 - disponibile dal 22 aprile 2022 - Una via di mezzo tra fantasy immobiliare e reality in stile soap sulle donne che lavorano, la serie è stata definita un "capolavoro con i tacchi a spillo" da Refinery29.

- stagione 5 - disponibile dal 22 aprile 2022 - Una via di mezzo tra fantasy immobiliare e reality in stile soap sulle donne che lavorano, la serie è stata definita un "capolavoro con i tacchi a spillo" da Refinery29. I segreti di Marilyn Monroe: i nastri inediti - disponibile dal 27 aprile 2022 - Questo documentario esamina la misteriosa morte della leggendaria attrice Marilyn Monroe attraverso interviste inedite con le persone a lei più vicine.

STAND-UP E TALK SHOW

Michela Giraud: la verità, lo giuro! - disponibile dal 6 aprile 2022 - Successo sul lavoro, l'altra faccia della fama, l'imbarazzante etichetta del "curvy" e la danza classica da bambina: Michela Giraud ha davvero tanto da raccontare.

- disponibile dal 6 aprile 2022 - Successo sul lavoro, l'altra faccia della fama, l'imbarazzante etichetta del "curvy" e la danza classica da bambina: Michela Giraud ha davvero tanto da raccontare. David Spade: Nothing Personal - disponibile dal 26 aprile 2022 - David Spade fa il suo debutto nello speciale comico Netflix Nothing Personal. Dal disprezzo che prova per i granchi all'approccio unico che adotta per rifiutare le droghe.

Anime e Animazione