Chicago PD e Law & Order: Organized Crime stasera su Italia 1: trama e cast degli episodi del 4 agosto

Stasera,4 agosto 2023, a partire dalle 21:20, su Italia 1 vanno in onda due nuovi episodi della decima stagione di Chicago PD. Al termine seguiranno due episodi di Law & Order: Organized Crime, seconda stagione. Le due serie appartengono al mondo di Chicago Fire e a quello di Law & Order - Unità vittime speciali. Ecco le trame ed i principali protagonisti delle puntate di questa sera.

Chicago PD

Chicago PD segue gli agenti dell'Unità di Intelligence, guidata dal sergente Hank Voight, interpretato da Jason Beghe. L'unità gestisce casi di grande rilevanza, tra cui il crimine organizzato, il traffico di droga e altre gravi violazioni della legge.

Lo show è ambientato nello stesso universo fittizio delle altre serie del franchise, Chicago Fire e Chicago Med. I personaggi spesso si incrociano tra le diverse serie.

La NBC ha rinnovato Chicago PD per un'undicesima stagione.

Episodi del 4 agosto 2023

Stagione 10 - Episodio 11 - Perso da tempo

Il team sorveglia il funerale dell'ex capo dei G-Park. Durante l'evento, Atwater riconosce suo padre Lew tra la folla, appena uscito di prigione. Dopo la funzione, un individuo spara uccidendo Patrice Allen, uno dei candidati per la leadership della gang. Le indagini si concentrano sull'altro candidato, Reed.

Una telecamera cattura Lew mentre identifica l'assassino. Atwater è costretto ad interrogare suo padre, scoprendo legami tra lui e Reed, e lo coinvolge in un'operazione sotto copertura che va storta. Nel frattempo, Lew e Kevin hanno l'opportunità di discutere del loro passato.

Stagione 10 - Episodio 12 - Posso lasciarti andare

Sean insiste per incontrare Hailey e rivela di avere informazioni sul rapimento di una ragazza di nome Samantha. Dopo la verifica, la squadra inizia le indagini, ma la mancanza di prove li porta a coinvolgere Sean per ottenere dettagli dal suo vicino di cella. Sean accetta di aiutare in cambio di incontri settimanali con Hailey. Le indagini sospettano il padre di Samantha, Richard. Gli agenti riescono a risalire al numero dei rapitori e scoprono che le chiamate provengono da un carcere femminile.

Cast:

Law & Order: Organized Crime

Law & Order: Organized Crime è una serie televisiva poliziesca statunitense creata da Dick Wolf, che fa parte del franchise Law & Order.

La serie vede il ritorno dell'attore Christopher Meloni nel ruolo del detective Elliot Stabler, un personaggio che aveva interpretato in Law & Order: Unità speciale (SVU) per numerose stagioni. In Organized Crime, Stabler ritorna al dipartimento di polizia di New York dopo un periodo di assenza per affrontare il crimine organizzato che ha avuto un impatto personale sulla sua vita.

La NBC sta attualmente mandando in onda la terza stagione di Law & Order: Organized Crime, la serie è stata rinnovata per una quarta stagione.

Episodi del 4 agosto 2023

Stagione 2 - episodio 14 - Wheatley Per Stabler

Stagione 2 - episodio 15 - Al Potere

Stabler si infiltra in un gruppo di poliziotti corrotti noto come la 'Fratellanza', guidata da Frank Donnelly, con il quale ha una storia personale. Nel frattempo, Webb ristruttura la sua azienda, la Marcy Organization, per scoraggiare alcuni vice troppo ambiziosi e promuove Nova come secondo in comando.

Cast: