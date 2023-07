Chicago PD e Law & Order: Organized Crime stasera su Italia 1: trama e cast degli episodi del 28 luglio

Stasera, 28 luglio 2023, a partire dalle 21:20, su Italia 1 vanno in onda due nuovi episodi della decima stagione di Chicago PD. Al termine seguiranno due episodi di Law & Order: Organized Crime, seconda stagione. Le due serie appartengono al mondo di Chicago Fire e a quello di Law & Order - Unità vittime speciali. Ecco le trame ed i principali protagonisti delle puntate di questa sera.

Chicago PD

L'action drama racconta le vicende del Dipartimento di Polizia di Chicago seguendo due team diversi: l'Uniformed Patrol Cops e l'Intelligent Unit. Alla guida dell'Intelligence c'è il Sergente Voight, un uomo duro ed esigente che non esita a infrangere la legge pur di ottenere giustizia. La vita quotidiana degli agenti di pattuglia è una sfida continua e l'unico raggio luminoso è il sogno di avanzare ed entrare a far parte dell'élite del team.

La NBC ha rinnovato Chicago PD per un'undicesima stagione.

Episodi del 28 luglio 2023

Stagione 10 - Episodio 9 - L'onere della prova

La squadra riesce a individuare una giovane donna che afferma di essere stata vittima di un crimine da parte di Sean. Tuttavia, le prove raccolte finora non sono sufficienti per formulare un'accusa e costruire un caso solido. Nonostante ciò, la polizia decide di arrestare Sean temporaneamente per 48 ore per ulteriori indagini. Durante le indagini, la squadra segue vari indizi che li conducono a Joseph Collins, il proprietario di un furgone che sembra essere coinvolto nel trasporto delle ragazze associate a Sean. Il giovane Joseph collabora con Voight fornendo l'indirizzo di dove solitamente preleva le ragazze.

Stagione 10 - Episodio 10 - Questo lavoro

La squadra è alla ricerca di una due uomini che commettono furti in appartamento e che stuprano le donne. Il detective Borkowski si aggiunge alla squadra per indagare su queste crimini ma presto i suoi metodi attirano l'attenzione di Dante che si impegna a scoprire la verità dietro le azioni di Borkowski e a identificare il vero sospettato ancora in fuga.

Law & Order: Organized Crime

Elliot Stabler fa ritorno al NYPD per combattere il crimine organizzato dopo una devastante perdita personale. Tuttavia, la città e il dipartimento di polizia sono cambiati drasticamente nel decennio in cui è stato via, e deve adattarsi a un nuovo sistema di giustizia proprio mentre è in corso la sua resa dei conti.

La NBC sta attualmente mandando in onda la terza stagione di Law & Order: Organized Crime, la serie è stata rinnovata per una quarta stagione.

Episodi del 28 luglio 2023

Stagione 2 - episodio 12 - Come Iago Per Otello

Accanto all'edificio da cui Wheatley e McClane sono fuggiti in elicottero, sorge imponente il Quartext Data Center, una struttura estremamente sicura ideata per raccogliere e proteggere tutti i dati del sistema finanziario globale. Jet esprime il dubbio che durante il black out, un hacker esperto come McClane potrebbe essersi introdotto nei sistemi del Quartext senza incontrare difficoltà.

Stagione 2 - episodio 13 - Come La Hubris Per Edipo

La task force si trova di fronte a una terribile minaccia quando scopre che Wheatley, sfruttando l'influenza di McLane nel mondo informatico, ha piazzato cinque bombe in punti nevralgici di New York. Questa sembra essere solo una mossa per distrarre le forze dell'ordine dal suo obiettivo reale: prendere in ostaggio l'intera città privandola della corrente elettrica.

