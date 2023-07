Chicago PD e Law & Order: Organized Crime stasera su Italia 1: trama e cast degli episodi del 21 luglio

Stasera, 21 luglio, a partire dalle 21:20, su Italia 1 vanno in onda due nuovi episodi della decima stagione di Chicago PD. Al termine seguiranno due episodi di Law & Order: Organized Crime, seconda stagione. Le due serie sono i rispettivi spin-off di Chicago Fire e Law & Order - Unità vittime speciali. Ecco le trame ed i principali protagonisti delle puntate di questa sera.

Chicago PD

L'action drama racconta le vicende del Dipartimento di Polizia di Chicago seguendo due team diversi: l'Uniformed Patrol Cops e l'Intelligent Unit. Alla guida dell'Intelligence c'è il Sergente Voight, un uomo duro ed esigente che non esita a infrangere la legge pur di ottenere giustizia. La vita quotidiana degli agenti di pattuglia è una sfida continua e l'unico raggio luminoso è il sogno di avanzare ed entrare a far parte dell'élite del team.

La NBC ha rinnovato Chicago PD per un'undicesima stagione.

Episodi del 21 luglio 2023

Stagione 10 - Episodio 7 - Discesa negli abissi

Quando finalmente emergono prove concrete contro Sean O'Neal, Upton e il team lavorano instancabilmente, e in segreto, per costruire un caso. Durante le indagini scoprono che Sean è più sfuggente e pericoloso di quanto previsto.

Stagione 10 - Episodio 8 - Discesa negli abissi

Nel tentativo di distrarre l'Unità Intelligence dall'indagine sul suo figlio, il capo O'Neal costringe Voight e il team a occuparsi dell'omicidio di Thomas Quinn anche se apparentemente sembrerebbe una rapina finita male. Nel corso delle indagini, Burgess viene riportata indietro a difficili ricordi del suo passato.

Law & Order: Organized Crime

Elliot Stabler fa ritorno al NYPD per combattere il crimine organizzato dopo una devastante perdita personale. Tuttavia, la città e il dipartimento di polizia sono cambiati drasticamente nel decennio in cui è stato via, e deve adattarsi a un nuovo sistema di giustizia proprio mentre è in corso la sua resa dei conti.

La NBC sta attualmente mandando in onda la terza stagione di Law & Order: Organized Crime, la serie è stata rinnovata per una quarta stagione.

Episodi del 21 luglio 2023

Stagione 2 - episodio 10 - Nemesi

Sebastian McClane e' un hacker molto pericoloso, detenuto nel carcere di Remsen. Una sera le porte di alcune celle si aprono allimprovviso e lui riesce a evadere

Stagione 2 - episodio 11 - Come Nottingham per Robin Hood

Dopo l'evasione, McClane ha come unico obiettivo l'apertura di un conto per la figlia di Luther Jones, il custode morto durante l'attacco alla Federal Reserve.

