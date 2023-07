Chicago PD e Law & Order: Organized Crime stasera su Italia 1: trama e cast degli episodi del 7 luglio

Stasera, 7 luglio, a partire dalle 21:20, su Italia 1 vanno in onda due nuovi episodi della decima stagione di Chicago PD. Al termine seguirà un episodio di Law & Order: Organized Crime, seconda stagione. Le due serie sono i rispettivi spin-off di Chicago Fire e Law & Order - Unità vittime speciali. Ecco le trame ed i principali protagonisti delle puntate di questa sera.

Chicago PD

L'action drama racconta le vicende del Dipartimento di Polizia di Chicago seguendo due team diversi: l'Uniformed Patrol Cops e l'Intelligent Unit. Alla guida dell'Intelligence c'è il Sergente Voight, un uomo duro ed esigente che non esita a infrangere la legge pur di ottenere giustizia. La vita quotidiana degli agenti di pattuglia è una sfida continua e l'unico raggio luminoso è il sogno di avanzare ed entrare a far parte dell'élite del team.

La NBC ha rinnovato Chicago PD per un'undicesima stagione.

Episodi del 7 luglio 2023

Stagione 10 - Episodio 3 - Il Buon Samaritano

La squadra indaga su una serie di brutali rapine in farmacia. Halsted segue con convinzione una pista quando ad aiutarlo sulla scena interviene un ex soldato. Jay con Voight e Upton affrontano situazioni già sperimentate in precedenza.

Stagione 10 - Episodio 4 - Dove vivi?

Torres deve indagare sul suo quartiere dove viene uccisa una sua vicina di casa. Le indagini puntano sul Ramiro, fratello di una ragazza che Torres conosce da sempre e affiliato della gang dei One-Eights.

Law & Order: Organized Crime

La NBC sta attualmente mandando in onda la terza stagione di Law & Order: Organized Crime, la serie è stata rinnovata per una quarta stagione.

Episodi del 7 luglio 2023

Stagione 2 - episodio 07 - L'Imbroglione Senza Nome

Reggie Bogdani può testimoniare di fronte al Grand Jury contro Kosta, in cambio lui è la madre avranno una nuova identità entrando nel sistema della protezione testimoni. Reggie non vorrebbe accettare ma quando scopre che Eddie Wagner è un agente e vede la madre in centrale e ascolta la registrazione di Kosta e Albi che lo vogliono morto, decide di terstimoniare.

