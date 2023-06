Chicago PD e Law & Order: Organized Crime stasera su Italia 1: trama e cast degli episodi

Stasera, 16 giugno, a partire dalle 21:20, su Italia 1 vanno in onda tre nuovi episodi di Chicago PD e, a seguire, un episodio di Law & Order: Organized Crime. Le due serie sono i rispettivi spinoff di Chicago Fire e Law & Order - Unità vittime speciali. Ecco le trame ed i principali protagonisti delle puntate di questa sera.

Chicago PD

L'action drama racconta le vicende del Dipartimento di Polizia di Chicago seguendo due team diversi: l'Uniformed Patrol Cops e l'Intelligent Unit. Alla guida dell'Intelligence c'è il Sergente Voight, un uomo duro ed esigente che non esita a infrangere la legge pur di ottenere giustizia. La vita quotidiana degli agenti di pattuglia è una sfida continua e l'unico raggio luminoso è il sogno di avanzare ed entrare a far parte dell'élite del team.

La NBC sta attualmente mandando in onda la decima stagione di Chicago PD, la serie è stata rinnovata per un'undicesima stagione.

Episodi del 16 giugno 2023

Stagione 9 - Episodio 17 - Alla deriva

Mr. P, un anziano professore di Ruzek, contatta Adam per chiedergli di cercare la figlia Olivia, una ragazza tossicodipendente che sembra essere scomparsa da un paio di mesi. Adam trova un indizio e si reca al campus universitario, dove scopre Olivia insieme ad altri due ragazzi in overdose. Sul posto interviene anche la Narcotici perché sembra che la ragazza spacci per conto di un trafficante di nome Donald Wade. L'unità di intelligence assume il controllo del caso e arresta Olivia. Per evitare che finisca in carcere, le viene proposto di collaborare consegnando Wade.

Stagione 9 - Episodio 18 - La nuova guardia

Halstead viene incaricato di addestrare un giovane agente di nome Dante Torres. Il ragazzo sembra essere molto introverso, ha poche parole e mostra un certo grado di insubordinazione. La prima missione della nuova coppia è intervenire in una rapina sulla via Pulaski. Durante la rapina, il criminale utilizza un'arma particolare, una carabina. Successivamente, la squadra scopre che l'arma fa parte di un lotto di armi rubate provenienti dall'Indiana.

Stagione 9 - Episodio 19 - Niente è come sembra

Atwater interviene durante un furto nella residenza dei Landry. Durante l'incidente, Brent Landry viene ucciso dai ladri, mentre sua moglie Raquel rimane ferita e in stato di shock. La squadra scopre che i due ladri stanno perpetrando una serie di furti nelle zone più ricche di Chicago. Si rendono conto che le famiglie colpite hanno un legame con i Landry attraverso la società di design d'interni di proprietà di Raquel.

Law & Order: Organized Crime

Elliot Stabler fa ritorno al NYPD per combattere il crimine organizzato dopo una devastante perdita personale. Tuttavia, la città e il dipartimento di polizia sono cambiati drasticamente nel decennio in cui è stato via, e deve adattarsi a un nuovo sistema di giustizia proprio mentre è in corso la sua resa dei conti.

La NBC sta attualmente mandando in onda la terza stagione di Law & Order: Organized Crime, la serie è stata rinnovata per una quarta stagione.

Episodi del 16 giugno 2023

Stagione 2 - episodio 03 - Eddie Wagner, Il Fuorilegge

Albi chiede a Elliot un favore molto personale: sbarazzarsi di un cadavere. Elliot scopre che Albi è omosessuale e che ha agito in modo impulsivo a causa dei conflitti interni legati alla sua cultura. Albi si era infatuato di un ragazzo, ma le pressioni culturali lo hanno portato a compiere un gesto estremo. Quando Elliot scopre la verità, si confronta con Albi, che reagisce inizialmente con violenza. Tuttavia, Elliot riesce a convincerlo che mantenere il segreto e cercare soluzioni alternative è la scelta migliore.

