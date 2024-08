Chicago PD 11 su Italia 1: trama e cast degli episodi di stasera 26 agosto 2024, finale di stagione

Stasera, lunedì 26 agosto a partire dalle 21:20, Italia 1 manda in onda gli ultimi due episodi in prima Tv dell'undicesima stagione di Chicago PD, la serie fa parte del franchise ambientato nella Windy City. A causa dello sciopero degli sceneggiatori della scorsa estate sono previste solo tredici puntate. Ecco la trama e il cast di quelle che vedremo questa sera.

La storia di Chicago P.D.

La serie televisiva statunitense creata da Dick Wolf e Matt Olmstead. Fa parte del franchise One Chicago, che include anche altre serie come Chicago Fire e "Chicago Med". È stata trasmessa per la prima volta il 8 gennaio 2014 sulla NBC. Chicago P.D. segue le vicende del Distretto 21 del Dipartimento di Polizia di Chicago, che è diviso in due gruppi principali: gli agenti in uniforme che pattugliano le strade e l'Unità di Intelligence, che si occupa di crimini gravi come omicidi, narcotici, crimini organizzati e casi ad alta priorità.

La trama degli episodi del 26 Agosto

Nel episodio Inventario, la Detective Hailey Upton si impegna ad aiutare Petrovic, una donna in riabilitazione dall'alcolismo, che si sente sola e incapace di aprirsi con il gruppo di sostegno. Le visite quotidiane di Upton aiutano Petrovic, ma portano anche Upton a riflettere sui suoi stessi comportamenti autodistruttivi. Nel frattempo, la squadra di Upton riceve una pista su un serial killer su cui sta indagando.

Marina Squerciati è Kim Burgess

Kiki Dunn, una donna arrestata per complicità in un omicidio, offre informazioni su questo serial killer in cambio di un'uscita dal caso e protezione. Kiki sostiene che il serial killer è un poliziotto. Tuttavia, prima che le autorità possano agire, la donna viene uccisa da un cecchino, impedendo ulteriori sviluppi sul caso. La trama suggerisce che il killer potrebbe essere legato all'interno della forza di polizia, ma l'identità esatta rimane sconosciuta.

A seguire il finale di stagione Ancora di più, Voight viene rapito da Frank Matson, un sadico serial killer che lo droga nel bar abituale di Voight. Matson, che ha ucciso Kiki Dunn, si traveste da guardia carceraria e sfrutta l'inganno per entrare nella casa di Voight, senza che il vicino sospetti nulla.

Matson ha un modus operandi particolarmente macabro: costringe le sue vittime a guardare le persone amate morire. La sua famiglia ignora completamente le sue attività criminali. La squadra di Voight ottiene alcune informazioni dalla figlia di Matson e cerca di rintracciare l'auto del killer tramite le telecamere di sorveglianza, ma si tratta di un inganno.

Nel frattempo, Matson tortura Voight e cerca di costringerlo a chiamare la persona che ama di più, per poter continuare il suo schema di omicidi. Upton, riuscendo a rintracciare la posizione di Matson, viene catturata e portata nel luogo dove Voight è tenuto prigioniero. La squadra è in corsa contro il tempo per salvarli entrambi.

Cast: personaggi e interpreti