Chicago PD 11 su Italia 1: trama e cast degli episodi di stasera 5 agosto 2024

Stasera, lunedì 5 agosto a partire dalle 21:20, Italia 1 manda in onda due nuovi episodi, l'ottavo ed il nono di Chicago PD, la serie fa parte del franchise Chicago creato da Derek Haas e Michael Brandt. A causa dello sciopero degli sceneggiatori della scorsa estate sono previste solo tredici puntate. Ecco la trama e il cast di quelle che vedremo questa sera.

Chicago PD: sinossi degli episodi del 5 agosto

Nel primo episodio, intitolato Sulla carta Jo Petrovic, l'ultima arrivata, si rivela un personaggio complesso e il caso si concentra principalmente su Hailey, coinvolta in una chiamata via radio per la scomparsa di un bambino. La sospettata iniziale, Tammy, amante del padre del bambino, Trent, è sospettata a causa del suo comportamento aggressivo. La storia di Tammy include un aborto forzato e l'impossibilità di avere figli, mentre le dinamiche familiari tossiche tra Trent e sua moglie complicano ulteriormente le indagini.

Nonostante la mancanza di collaborazione da parte dei genitori, Hailey e Jo riescono a risolvere il caso. Hailey rimane scettica su Jo, specialmente quando quest'ultima non riesce a catturare un sospettato in fuga e preferisce lavorare dietro la scrivania, e non sul campo, un comportamento che Hailey trova sospetto tanto che indagando, scopre che Jo ha problemi con l'alcol e un passato turbolento.

La nuova arrivata Jo Petrovic

A seguire l'episodio Siamo una sola persona: Gloria, con il suo passato misterioso e le sue azioni discutibili, mette a rischio la carriera e la vita di Dante Torres. Nonostante i pericoli, Torres continua la sua relazione rischiosa con la donna. Kim Burgess, preoccupata per Torres, cerca di metterlo in guardia, ma lui è troppo coinvolto emotivamente per ascoltare.

La situazione precipita quando Torres viene coinvolto in un'operazione che sembra una trappola. Rafael, il marito di Gloria, costringe lei a torturare Torres per ottenere una falsa confessione. Gloria, però, uccide Rafael per proteggersi, e Torres copre l'omicidio. Sebbene comprensibile, questa decisione lascia un senso di disagio riguardo l'integrità di Torres. La loro relazione, pur intensa, rimane problematica e pericolosa.