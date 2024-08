Chicago PD 11 su Italia 1: trama e cast degli episodi di stasera 19 agosto 2024

Stasera, lunedì 19 agosto a partire dalle 21:20, Italia 1 manda in onda due episodi in prima Tv dell'undicesima stagione di Chicago PD, la serie fa parte del franchise ambientato nella Windy City. A causa dello sciopero degli sceneggiatori della scorsa estate sono previste solo tredici puntate. Ecco la trama e il cast di quelle che vedremo questa sera.

La storia di Chicago P.D.

La serie televisiva statunitense creata da Dick Wolf e Matt Olmstead. Fa parte del franchise One Chicago, che include anche altre serie come Chicago Fire e "Chicago Med". È stata trasmessa per la prima volta il 8 gennaio 2014 sulla NBC. Chicago P.D. segue le vicende del Distretto 21 del Dipartimento di Polizia di Chicago, che è diviso in due gruppi principali: gli agenti in uniforme che pattugliano le strade e l'Unità di Intelligence, che si occupa di crimini gravi come omicidi, narcotici, crimini organizzati e casi ad alta priorità.

La trama degli episodi del 19 Agosto

In Segreti sepolti, il sergente Hank Voight mentre è fuori città lascia il comando dell'Unità di Intelligence a Hailey Upton. La detective, mentre sta lavorando su un caso di omicidio seriale, viene interrotta dall'arrivo di Hope, una bambina di nove anni che si presenta al distretto con un biglietto disperato dove è scritto che la madre della piccola, Ruthie Zamora, è ancora viva ma tenuta prigioniera.

Patrick Flueger interpreta Adam Ruzek

Ruthie era scomparsa nove anni prima, quando era incinta e aveva solo 14 anni. Si credeva fosse fuggita di casa, e il caso era stato seguito inizialmente dalla detective Petrovic, che però non era riuscita a risolverlo a causa dei suoi problemi di alcolismo. Upton decide di riaprire l'indagine, scoprendo che il suo collega aveva raccolto informazioni importanti ma non era stata in grado di seguirle a fondo. Dopo aver messo Petrovic in riabilitazione, Upton scopre che Ruthie era stata venduta dalla madre, Sonia Zamora, a un pedofilo tramite il dark web.

Mentre gli agenti cercano di localizzare l'uomo che tiene prigioniera Ruthie, scoprono che lui è riuscito a fuggire con la donna prima che potessero intervenire. La situazione si intensifica, con una frenetica caccia all'uomo per salvare Ruthie. I sospetti e le indagini si concentrano sempre di più su Sonia, e Upton riesce infine a provare che la donna aveva venduto sua figlia online.

Nell episodio a seguire, dal titolo Linea di galleggiamento, una banda di tre rapinatori continua a seminare il terrore nel quartiere di West Loop, compiendo numerosi colpi. Durante uno di questi furti, una donna di nome Marcella, che lavorava come addetta alle pulizie, viene brutalmente uccisa. La squadra dell'Intelligence viene coinvolta per investigare sul caso. Kevin Atwater riceve un'offerta di collaborazione da parte di Butchie, un suo vecchio informatore che rivela di conoscere il ricettatore che lavora con la banda.

Grazie alle sue informazioni, la squadra riesce ad arrestare il ricettatore, un uomo di nome Terrence. Durante l'interrogatorio, Kevin riesce a fargli confessare il nome di un intermediario, Marc Young, che apparentemente sembra solo una pedina nel complotto. Mentre l'indagine procede, Butchie, che sta seguendo una sua agenda personale, scopre che la banda ha ucciso suo cugino Marcus.

Nel frattempo, Atwater è coinvolto in una delicata situazione personale con la famiglia Westbrooke, che prova ad aiutare segretamente dopo la morte di un uomo avvenuta sotto la sua sorveglianza. Teresa scopre il suo coinvolgimento, mettendolo in una posizione difficile. L'episodio culmina con un drammatico scontro: nonostante gli avvertimenti di Atwater, Butchie riesce a rintracciare i membri della banda prima dell'arrivo della squadra del team e decide di farsi giustizia da solo e uccide uno dei membri della banda.

Personaggi e interpreti della serie: