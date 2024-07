Chicago PD 11 su Italia 1: trama e cast degli episodi di stasera 29 luglio 2024

Stasera, 29 luglio 2024 a partire dalle 21:20, Italia 1 manda in onda due nuovi episodi, il sesto ed il settimo, di Chicago PD, la serie fa parte del franchise Chicago creato da Derek Haas e Michael Brandt. A causa dello sciopero degli sceneggiatori della scorsa estate sono previste solo tredici puntate. Ecco la trama e il cast di quelle che vedremo questa sera.

Chicago PD: sinossi degli episodi del 29 luglio

Nel primo episodio, intitolato Sopravvivenza, Voight scopre per puro caso il rapimento di un ragazzo, Noah, attraverso le riprese di una telecamera di sorveglianza di un negozio. Il rapito si era trasferito di recente a Chicago, dopo essere stato rinnegato dalla sua famiglia a causa della sua omosessualità. Sulla scena del rapimento, Voight trova delle pasticche, il che porta i primi sospetti su Jones, uno spacciatore noto alla polizia e alla procuratrice Chapman.

Jones ha una storia di rapimenti e torture di clienti morosi, e il modus operandi parzialmente coincide. Noah viene ritrovato e, esaminando delle foto, riconosce lo spacciatore come suo rapitore. Tuttavia, il capitano ha dei dubbi sul riconoscimento, convinto che sia stato orchestrato. Nonostante le pressioni della procuratrice, Voight decide di seguire il proprio istinto, proseguendo nelle indagini contro ogni ostacolo.

A seguire l'episodio I vivi e i morti: Voight decide di ospitare Noah a casa sua, offrendo un rifugio sicuro al ragazzo traumatizzato. Nel frattempo, due cadaveri vengono rinvenuti: sono le sorelle Martinez, e presentano ferite molto simili a quelle riportate da Noah. Questo nuovo sviluppo spinge Voight a coinvolgere una nota profiler che lo aiuta a tracciare le caratteristiche dell'assassino e torturatore di Noah e delle sorelle Martinez.

Durante una delle loro conversazioni, Noah confessa a Voight che non era solo al momento del rapimento. Era con Paul, un ragazzo di cui era profondamente innamorato. Noah rivela che, in un momento di distrazione del rapitore, era riuscito a fuggire, ma non aveva potuto salvare Paul, scoprendo con orrore che il suo amato era stato ucciso. Questo dettaglio aggiunge ulteriore urgenza alle indagini. Voight, determinato a rendere giustizia a Noah e Paul, intensifica gli sforzi con l'aiuto della profiler.

