Chicago PD 11 su Italia 1: trama e cast degli episodi di stasera 22 luglio 2024

Stasera, 22 luglio 2024 a partire dalle 21:20, Italia 1 manda in onda due episodi inediti di Chicago PD, la serie fa parte del franchise Chicago creato da Derek Haas e Michael Brandt. A causa dello sciopero degli sceneggiatori della scorsa estate sono previste solo tredici puntate. Ecco la trama e il cast di quelle che vedremo questa sera.

Chicago PD: sinossi degli episodi del 22 luglio

Nel primo episodio, intitolato Fuga: Una squadra della polizia è in servizio per un controllo stradale. Un ragazzo ignora deliberatamente il posto di blocco e sfreccia via a tutta velocità. Dopo un breve inseguimento, gli agenti riescono a fermarlo. Durante la perquisizione del veicolo, trovano nascosti diversi panetti di eroina. Questo ritrovamento porta la squadra a indagare su un vasto giro di droga che sembra essere orchestrato da un pericoloso criminale: Rafael Perez.

Nel frattempo, l'agente Dante Torres torna in servizio dopo un periodo di assenza e viene subito assegnato a questa operazione delicata. Con il suo passato di infiltrato, Torres viene scelto per avvicinarsi a Perez e guadagnarsi la sua fiducia. Attraverso una serie di mosse astute e rischiose, Torres riesce a entrare nelle grazie di Perez e, ancora più importante, di sua moglie Gloria.

Durante il tempo trascorso con il boss della droga e la sua cerchia, Torres osserva attentamente il rapporto tra Perez e Gloria. Nota che Gloria è stanca della vita criminale e desidera disperatamente un cambiamento. Utilizzando questa leva emotiva, Torres riesce a convincere Gloria a collaborare con la polizia, promettendole protezione e un nuovo inizio. Il piano è semplice ma rischioso: usare Gloria come esca per attirare Perez in una trappola durante uno scambio di droga. Tuttavia, durante l'operazione, qualcosa va storto

Jason Beghe in una scena di Chicago PD

A seguire l'episodio Una frazione di secondo: In una tranquilla mattinata nella città, in una gioielleria elegante dove i clienti ammirano i preziosi esposti. Improvvisamente, la calma viene interrotta dall'irruzione di due rapinatori armati e mascherati. Kevin si getta all'azione cercando di fermare i malviventi, ma la situazione degenera rapidamente. I due criminali, nel panico, sparano a due uomini presenti nel negozio.

Uno di loro muore sul colpo, mentre l'altro, Corey, è gravemente ferito ma ancora vivo. Nel caos, i ladri riescono a fuggire, lasciando dietro di sé una scena di terrore e disperazione. Corey, ferito gravemente, rimane intrappolato tra le porte automatiche della gioielleria. Kevin cerca disperatamente di aprire le porte per liberarlo e salvargli la vita. Purtroppo, nonostante tutti i suoi sforzi, le porte non si aprono e l'uomo muore.

La moglie della seconda vittima, Teresa, incolpa Kevin per la morte del marito, accusandolo di non aver fatto abbastanza per salvarlo. Kevin, profondamente scosso dall'evento, è tormentato dal senso di colpa e dai dubbi. Si chiede incessantemente se avrebbe potuto fare qualcosa di diverso, se una scelta differente avrebbe potuto salvare l'uomo.

