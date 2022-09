Chicago PD 10, un cambiamento importante per i Burgess e il futuro di Hank Voight

La decima stagione di Chicago PD sta per iniziare in America. Cosa succederà ai detective e agenti dell'Intelligence di Hank Voight?

La decima stagione di Chicago PD andrà in onda a partire dal 21 settembre in America. Secondo le prime anticipazioni, molti saranno i cambiamenti che i fan dovranno affrontare insieme ai membri dell'Intelligence di Hank Voight. Nei primi episodi, il pubblico capirà dove si trovano Kim Burgess e Adam Ruzek, e lo stesso sergente Voight dopo gli avvenimenti che hanno chiuso la scorsa stagione.

La showrunner Gwen Sigan ha rivelato che il secondo episodio della decima stagione sarà incentrato sui Burzek. I due andranno a vivere insieme? Se si, quale sarà il loro rapporto e come influenzerà la dinamica della loro famiglia con Makayla? "Avremo delle risposte", ha anticipato Gwen Sigan. "Stanno prendendo il via e stanno diventando un po' più stabili e sicuri in questo secondo episodio di questa stagione".

Chicago P.D.: il poster della quinta stagione

Marina Squerciati, volto di Kim Burgess, ha parlato proprio del futuro della coppia: "Arriverà a un punto in cui lei stessa deciderà se farlo o meno, se andare avanti in una relazione con Ruzek o meno. C'è molto altro su cui lavorare, ma è una mossa eccitante per entrambi". L'agente Burgess, secondo quanto dichiarato dall'attrice che le presta il volto, è rimasta profondamente influenzata da quanto accaduto nell'ottava stagione, ma non lo aveva ancora realizzato. "Capirà che l'ha davvero fratturata e ferita, e questo ha influenzato la sua relazione con Ruzek. Ha bisogno di guarire prima di andare avanti con lui."

Intanto, la decima stagione di Chicago PD vedrà anche l'addio di Jesse Lee Soffer. Il detective Jay Halstead lascerà l'Intelligence e questo avrà un impatto enorme sui membri della squadra. "Speriamo che tutto abbia senso quando i fan vedranno l'episodio in cui andrà via. Abbiamo cercato di mantenerlo con i piedi per terra [il più possibile] e di rendere giustizia a Jesse e quanto è grande. Avrà un grande impatto" ha dichiarato la produttrice esecutiva di Chicago PD.

La partenza di Halstead avrà un grande impatto su Upton, che dovrà fare i conti con l'assenza di suo marito. "Sarà davvero interessante, qualcosa di nuovo per il suo personaggio da combattere", ha anticipato Sigan. "È una sfida e lei dovrà superarla. La vedremo andare in alcuni posti interessanti e come reagirà".

Intanto, Hank Voight, interpretato da Jason Beghe, entrerà in lutto nella decima stagione di Chicago PD dopo la morte di Anna. "La morte di Anna è avvenuta in questo modo brutale, e penso che si senta responsabile per questo, e si sente molto in colpa per come è successo, e questo è un filo conduttore della vita di Voight e delle [sue] relazioni", ha spiegato Gwen Sigan.

I fan vedranno il modo in cui il sergente affronterà il dolore per la morte di Anna. Tornerà ad essere il vecchio Hank Voight? "Sta facendo del suo meglio, anche se non sta funzionando" ha dichiarato Jason Beghe. Quindi dovrà trovare un modo per rendere giustizia ad Anna e far sì che la ragazza non sia morta invano.

La decima stagione di Chicago PD avrà inizio in America il 21 settembre. In Italia, i nuovi episodi della serie arriveranno prossimamente su Sky Serie.