Chicago Med, su Netflix in streaming da oggi

Arrivano su Netflix in streaming le intriganti storie dei medici e degli infermieri dell'ospedale più grande della città, il Chicago Med: la serie di Dick Wolf sbarca a partire da oggi 1 settembre 2021 sugli schermi di tutti gli abbonati al servizio.

L'inaugurazione del nuovo pronto soccorso traumatologico del Chicago Medical Center viene interrotta dall'arrivo in emergenza di diversi pazienti rimasti vittime di un incidente ferroviario. La situazione d'urgenza costringe l'amministratrice dell'ospedale Sharon Goodwin e il suo team di medici e infermieri a dare il massimo, lavorando senza sosta per poter riuscire salvare tutti i pazienti arrivati in ospedale. Nel team ci sono il nuovo arrivato, il chirurgo di traumatologia Connor Rhodes, la specialista in pediatria in dolce attesa Natalie Manning, il dott. Will Halstead, il militare Ethan Choi, l'infermiera April Sexton, il capo del reparto di psichiatria Daniel Charles e la studentessa di medicina Sarah Reese.

Chicago Med: la locandina della serie

Il pluripremiato Dick Wolf e Matt Olmstead firmano, insieme ai noti sceneggiatori Michael Brandt e Derek Haas, questo medical drama che accende nuovamente i riflettori sulle corsie d'ospedale, confermando il successo di un genere che appassiona da sempre il grande pubblico. Dick Wolf è famoso per aver ideato la storica catena seriale di Law & Order, il cult procedural più longevo della tv.

Al debutto in America la serie ha superato ogni aspettativa collezionando più di 8 milioni e mezzo di telespettatori, risultando la serie più vista della serata, e mantenendo una media stabile nel corso delle settimane. Chicago Med è solo l'ultima di tante novità in catalogo a settembre 2021 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.