Chicago Med 9 su Italia 1, trama e cast degli episodi di stasera 8 agosto

Stasera, 8 Agosto 2024 a partire dalle 21:20, Italia 1 manda in onda tre episodi di Chicago Med la serie è il terzo show del franchise Chicago e racconta la vita dei dottori e degli infermieri del pronto soccorso del fittizio Gaffney Chicago Medical Center. Ecco la trama e il cast di quello che vedremo questa sera.

Chicago Med: sinossi degli episodi dell'8 agosto

Nel primo episodio, intitolato Non è tutto come sembra Dopo essersi ripreso dal trapianto di rene, il dottor Archer si occupa delle conseguenze delle azioni impulsive della dottoressa Ahmed e di un paziente affetto da una patologia cardiaca ereditaria. Nel frattempo, Sharon scopre che suo nipote è stato portato d'urgenza al pronto soccorso dopo una caduta. Ahmed e Maggie curano un paziente impegnato in un'avventura attraverso il Paese. Inoltre, la dottoressa Asher aiuta una persona che ha incontrato al pronto soccorso affetta da una patologia.

A seguire Ti prometto di non lasciarti mai: Il dottor Archer si occupa di una paziente che è una delle colleghe di suo figlio del centro di riabilitazione in cui lavora Sean. Nel frattempo, Sharon chiede consiglio al dottir Charles per far fare un test al suo ex marito Bert per vedere cosa c'è che non va in lui. Inoltre, Asher si occupa di una paziente che è stata curata in modo improprio per un aborto spontaneo a seguito di cambiamenti restrittivi nelle leggi sulla cura della riproduzione nel suo stato.

Il dotto Dean Archer interpretato da Steven Weber

A finire l'episodio Credevo di aver chiuso con te Bert si sottopone a un controllo neurologico e gli viene diagnosticato il morbo di Alzehimer. Sebbene Sharon si senta fortemente combattuta, si rende conto che dovrà prendersi cura di lui. La polizia porta in ospedale Sully, un vecchio amico di Ripley, perché' ha scatenato una rissa in un bar. Durante dei semplici controlli gli viene diagnostico un possibile cancro ai polmoni. Il dottor Archer e Maggie si occupano della madre di un piccolo paziente mentre curano un'ulcera.