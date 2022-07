Chicago Med 6 da stasera su Italia 1: le anticipazioni della prima puntata

Chicago Med 6 debutta su Italia 1 alle 21:20 con la prima puntata (formata dai primi tre nuovi episodi). Serie spin-off di Chicago Fire, il medical drama viene trasmesso sulla NBC dal 2015.

Le anticipazioni

Nella prima puntata lo staff del Chicago Med è alle prese con la nuova routine creata dalla pandemia di Covid. Il dottor Choi, il dottor Lanik e April combattono in prima linea. Il dottor Halstead e Hanna devono affrontare il problema della dipendenza una volta per tutte. Il dottor Charles, su consiglio della Goodwin, aiuterà lo staff a vivere questo momento particolarmente intenso e si confronterà con la figlia che si sente in colpa per aver contagiato il padre.

Viene nominato il nuovo capo del pronto soccorso e non tutti sono felici della scelta. La decisione di Natalie di prendere posizione a difesa di una paziente ha delle conseguenze. Il dottor Charles si prende cura della sua famiglia. April combatte contro le ingiustizie della pandemia e dei protocolli ad essa legati.

April, Ethan e il dottor Charles seguono una ragazza che apparentemente non ha un passato, e sospettano che qualcuno l'abbia rapita quando era bambina. Natalie deve formulare la diagnosi di un'anziana che descrive i sintomi di una malattia rarissima, ma che in seguito si rivela una donna molto sola e bisognosa di qualcuno con cui parlare. Will è entusiasta del nuovo farmaco per l'insufficienza cardiaca, e casualmente incontra un paziente che sembra il candidato perfetto per testarlo. Tuttavia, sua figlia si oppone alla sperimentazione.

Ecco il promo della nuova stagione, visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Nel cast ci sono Nick Gehlfuss, Yaya DaCosta, Torrey DeVitto, Rachel DiPillo, Colin Donnell e Brian Tree.