Chicago Fire e Chicago Med stasera su Italia 1: trama e cast degli episodi del 29 giugno

Stasera, 29 giugno, a partire dalle 21:20, su Italia 1 vanno in onda gli episodi conclusivi della decima stagione di Chicago Fire e, a seguire, un nuovo episodio di Chicago Med 7. Le serie fanno parte del franchise 'Chicago', creato da Michael Brandt e Derek Haas, a cui appartiene anche il progetto Chicago PD, in onda sempre su Italia 1. Ecco le trame ed i principali protagonisti delle puntate di questa sera.

Chicago Fire

Action drama che segue le vicende quotidiane di un gruppo di donne e di uomini che lavorano alla Caserma 51 del Dipartimento dei vigili del fuoco di Chicago. Ogni giorni affrontano le situazioni più disparate, affrontando con coraggio e devozione i problemi da superare, grazie anche all'affiatamento dei vari membri della squadra capitanata dal Capitano Bolden e dai Tenenti Casey e Severide.

La NBC sta attualmente mandando in onda l'undicesima stagione di Chicago Fire, la serie è stata rinnovata per una dodicesima stagione.

Episodi del 29 giugno 2023

Stagione 10 - Episodio 20 - A metà strada dalla luna

Durante un intervento, Severide chiede a Gallo di effettuare un salvataggio come se facesse parte della Squadra. Dopo averlo fatto, Gallo ripensa alla possibilità di unirsi ufficialmente alla squadra, il che provoca tensioni tra Kidd e Severide. Nel frattempo, il marito di un'amica di Cindy si rivolge a Herrmann per consigli, in quanto sta aprendo un bar e vuole trarre ispirazione dal successo del Molly. Violet ed Emma, invece, durante un intervento, si accorgono che manca il nebulizzatore nel kit della borsa medica.

Stagione 10 - Episodio 21 - Un'ultima occasione

Capp e Tony rompono accidentalmente il divano su cui si siede Mouch, ma decidono di non dire nulla. Tuttavia, Mouch, con l'aiuto di Ritter, inizia ad indagare come un vero detective per scoprire i colpevoli. Nel frattempo, la squadra interviene per salvare il guidatore di un camion-ristorante da un incendio. Tuttavia, il comportamento sospetto dell'uomo insospettisce Severide, il quale segue il suo istinto e decide di approfondire la questione.

Stagione 10 - Episodio 22 - Chicago è una città magnifica

Severide per legittima difesa uccide uno degli uomini di Campbell e viene messo sotto protezione. Emma porta avanti il suo piano ed è convinta di prendere il posto di Violet a partire dal turno successivo ma durante un intervento mostra la sua vera natura e scappa da un edificio in fiamme per salvarsi la vita, mettendo a rischio quella di una paziente incinta.

Chicago Med

Medical drama spinoff di Chicago Fire sulle vite dello staff di uno degli ospedali più indaffarato della città: un'esplosione di emergenze, mediche e umane, invadono il pronto soccorso giornalmente e l'unico baluardo contro il caos imperante è il team di medici e infermieri che lottano quotidianamente per salvare le vite che finiscono nelle loro mani.

La NBC sta attualmente mandando in onda l'ottava stagione di Chicago Med, la serie è stata rinnovata per una nona stagione.

Episodi del 29 giugno 2023

Stagione 7 - Episodio 11 - Il passato ritorna sempre

Stevie si occupa di Nadia, una ragazza che ha subito un intervento di chirurgia plastica ai glutei che ha causato una setticemia. Crockett, invece, si prende cura di Miles, un paziente affetto da attacchi di panico. Nel frattempo, Blake e Crockett si occupano di Wes Tucker, una celebrità affetta da alcolismo che necessita di un trapianto di fegato. Dylan si prende cura di Darius, il figlio di Carmen e Terrell, due suoi vecchi amici.

