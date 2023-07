Chicago Fire e Chicago Med stasera su Italia 1: trama e cast degli episodi del 6 luglio

Stasera, 6 luglio, a partire dalle 21:20, su Italia 1 vanno in onda i primi episodi dell'undicesima stagione di Chicago Fire e, a seguire, due nuovi episodi di Chicago Med 7. Le serie fanno parte del franchise 'Chicago', creato da Michael Brandt e Derek Haas, a cui appartiene anche il progetto Chicago PD, in onda sempre su Italia 1. Ecco le trame ed i principali protagonisti delle puntate di questa sera

Chicago Fire

Action drama che segue le vicende quotidiane di un gruppo di donne e di uomini che lavorano alla Caserma 51 del Dipartimento dei vigili del fuoco di Chicago. Ogni giorni affrontano le situazioni più disparate, affrontando con coraggio e devozione i problemi da superare, grazie anche all'affiatamento dei vari membri della squadra del Capitano Boden.

La NBC ha rinnovato Chicago Fire per una dodicesima stagione.

Episodi del 6 luglio 2023

Stagione 11 - Episodio 1 - Resisti

La romantica luna di miele di Kidd e Severide viene disturbata da un'inquietante figura proveniente dal loro passato. Un ex compagno di scuola di Kidd, proveniente dall'accademia, si unisce al team della caserma 51. Nel frattempo, Brett e Violet riflettono sulle loro attuali storie d'amore.

Stagione 11 - Episodio 2 - Ogni cicatrice racconta una storia

Durante un tragico incidente in un cantiere, un ex collega di Carver rimane ferito, ma stranamente cercano di incolparlo per l'accaduto. Mentre la relazione tra Hawkins e Violet fiorisce, Gallo sposta la sua attenzione verso altri orizzonti.

Cast:

Chicago Med

Medical drama spinoff di Chicago Fire sulle vite dello staff di uno degli ospedali più indaffarato della città: un'esplosione di emergenze, mediche e umane, invadono il pronto soccorso giornalmente e l'unico baluardo contro il caos imperante è il team di medici e infermieri che lottano quotidianamente per salvare le vite che finiscono nelle loro mani.

La NBC ha mandato in onda l'ottava stagione di Chicago Med, la serie è stata rinnovata per una nona stagione.

Episodi del 6 luglio 2023

Stagione 7 - Episodio 12 - Quello che non sai non può nuocerti

Marcel aiuta Blake durante un trapianto di fegato ad un paziente. Taylor cerca di dimostrare il proprio valore. Halstead continua a cercare la verità su Cooper. Choi cerca di ritornare alla vita riprendendo il suo posto nel pronto soccorso mentre Charles lo incoraggia a riallacciare i rapporti col padre.

Stagione 7 - Episodio 13 - Una inimmaginabile realtà

La lealtà di Dylan verso il Chicago Med e il dipartimento di polizia viene messa alla prova quando un vecchio amico di famiglia e veterano della polizia manifesta comportamenti preoccupanti. I test antidroga casuali annuali mettono in pericolo la carriera di un medico.

Cast: