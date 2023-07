Chicago Fire e Chicago Med stasera su Italia 1: trama e cast degli episodi del 13 luglio

Stasera, 13 luglio, a partire dalle 21:20, su Italia 1 vanno in onda due nuovi episodi dell'undicesima stagione di Chicago Fire e, a seguire, due episodi con protagonisti i dottori di Chicago Med 7. Le serie fanno parte del franchise 'Chicago', creato da Michael Brandt e Derek Haas, a cui appartiene anche il progetto Chicago PD, in onda sempre su Italia 1. Ecco le trame ed i principali protagonisti delle puntate di questa sera.

Chicago Fire

Action drama che segue le vicende quotidiane di un gruppo di donne e di uomini che lavorano alla Caserma 51 del Dipartimento dei vigili del fuoco di Chicago. Ogni giorni affrontano le situazioni più disparate, affrontando con coraggio e devozione i problemi da superare, grazie anche all'affiatamento dei vari membri della squadra del Capitano Boden.

La NBC ha rinnovato Chicago Fire per una dodicesima stagione.

Episodi del 13 luglio 2023

Stagione 11 - Episodio 3 - Completamente a Pezzi

Stella Kidd è determinata a non aspettare per ottenere un ufficio tutto suo e coinvolge Carver in un progetto di ristrutturazione della lavanderia.

Stagione 11 - Episodio 4 - Il centro dell'universo

Boden salva un bambino da morte sicura e questo lo fa sentire in colpa per il poco tempo che passa con il figlio. Mouch e Herrmann ricevono un regalo inaspettato.

Cast:

Chicago Med

Medical drama spinoff di Chicago Fire sulle vite dello staff di uno degli ospedali più indaffarato della città: un'esplosione di emergenze, mediche e umane, invadono il pronto soccorso giornalmente e l'unico baluardo contro il caos imperante è il team di medici e infermieri che lottano quotidianamente per salvare le vite che finiscono nelle loro mani.

La NBC ha mandato in onda l'ottava stagione di Chicago Med, la serie è stata rinnovata per una nona stagione.

Episodi del 13 luglio 2023

Stagione 7 - Episodio 14 - Tutto ciò che ho perso

Goodwin assegna al dottor Choi una paziente con problemi legati al longcovid. Maggie, in attesa dei risultati della biopsia, aiuta Will con un paziente che è nel polmone d'acciaio da 60 anni. La Blake, dopo aver deciso per un distacco da Crockett, affronta con lui un trapianto a una bambina di pochi mesi. Stevie scopre che la madre si è fatta ricoverare nel reparto di psichiatria del Med senza dirglielo.

Stagione 7 - Episodio 15 - L'importanza della flessibilità

L'istinto da poliziotto del dottor Scott lo porta a sospettare che una sua paziente sia una trafficante di droga. Charles e Vanessa aiutano una paziente che crede di essere infestata da parassiti. Crockett e Blake sono abbinati a un chirurgo arrogante.

Cast: