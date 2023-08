Chicago Fire e Chicago Med stasera su Italia 1: trama e cast degli episodi del 31 agosto

Stasera, 31 agosto, a partire dalle 21:20, Italia 1 trasmette due nuovi episodi dell'undicesima stagione di Chicago Fire e, a seguire, due episodi con protagonisti i dottori di Chicago Med. Le serie fanno parte dell'universo televisivo ambientato a Chicago e firmato dal pluripremiato Dick Wolf, a cui appartiene anche il progetto Chicago PD, in onda sempre su Italia 1. Ecco le trame ed il cast con i principali protagonisti delle puntate di questa sera.

Chicago Fire

Chicago Fire è stata creata da Michael Brandt e Derek Haas. La serie statunitense segue le vite personali e professionali dei membri della squadra dei vigili del fuoco e dei paramedici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Chicago. La trama ruota attorno alle sfide che affrontano nel combattere gli incendi, salvare vite e gestire situazioni di emergenza, mentre affrontano anche le dinamiche interne del dipartimento e le loro relazioni personali. La NBC ha rinnovato Chicago Fire per una dodicesima stagione.

Episodi del 31 agosto 2023: Trama

Stagione 11 - Episodio 15 - Limitare i danni

I vigili della caserma Cinquantuno rispondono a un'emergenza in una scuderia, dove il direttore, per salvare tutti i cavalli dalle fiamme, perde la vita. Kylie si scontra con alcuni vigili per i cambiamenti dovuti ai tagli al budget.

Stagione 11 - Episodio 16 - Limitare i danni

Kidd, Carver, Gallo e Mouch si trovano invischiati in una pericolosa sparatoria nel tentativo di soccorrere un bambino.Sylvie Brett dopo aver trascorso del tempo con Matthew Casey a Portland ed essere tornata a Chicago è chiamata a prendere una decisione cruciale sul futuro sentimentale di una relazione che sfida la distanza

Cast:

Episodi del 31 agosto 2023: Trama

Stagione 8 - Episodio 04 - Maestri e discepoli

Hannah si prende cura di Candace, una paziente incinta con dolori alla schiena e grazie alla TAC, scopre che e' affetta da appendicite retrocecale. Dopo il deragliamento di un treno della metropolitana, Crockett si trova bloccato nel tunnel, che rischia di crollare, con Jack, un ferito lieve e Nathaniel, che invece è in gravi condizioni.

Stagione 8 - Episodio 05 - Questo è Il Nostro Mondo

Il dottor Charles e la dottoressa Cuevas si occupano di Harris, un ragazzo che ha sofferto di DPTS e di una donna anziana in attesa di essere riportata a casa. evon, lo spacciatore da cui Will e Vanessa avevano acquistato un farmaco, viene portato in ospedale per un'overdose e aggredisce Archer, il quale per fermarlo si rompe delle costole e riporta una mandibola dislocata.

Cast: