Chicago Fire e Chicago Med stasera su Italia 1: trama e cast degli episodi del 3 agosto

Stasera, 3 agosto, a partire dalle 21:20, su Italia 1 vanno in onda due nuovi episodi dell'undicesima stagione di Chicago Fire e, a seguire, due episodi con protagonisti i dottori di Chicago Med 7. Le serie fanno parte dell'universo televisivo ambientato a Chicago e firmato dal pluripremiato Dick Wolf, a cui appartiene anche il progetto Chicago PD, in onda sempre su Italia 1. Ecco le trame ed il cast con i principali protagonisti delle puntate di questa sera.

Chicago Fire

Chicago Fire è stata creata da Michael Brandt e Derek Haas. La serie statunitense segue le vite personali e professionali dei membri della squadra dei vigili del fuoco e dei paramedici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Chicago. La trama ruota attorno alle sfide che affrontano nel combattere gli incendi, salvare vite e gestire situazioni di emergenza, mentre affrontano anche le dinamiche interne del dipartimento e le loro relazioni personali. La NBC ha rinnovato Chicago Fire per una dodicesima stagione

Episodi del 3 agosto 2023: Trama

Stagione 11 - Episodio 7 - La rabbia è una risorsa

Herrmann ha il compito di realizzare l'ultimo desiderio di un uomo in fin di vita. Kidd riflette sul suo programma 'Girls on Fire' dopo che una delle sue studentesse si è laureata all'Accademia dei Vigili del Fuoco. Un disturbatore molesta la Caserma 51 dei Vigili del Fuoco.

Stagione 11 - Episodio 8 - La bella vita

Il Detective Pryma chiede l'aiuto di Severide in un caso di vendita illegale di armi militari; Gallo e Carver entrano in conflitto dopo che Gallo improvvisa durante una chiamata. Violet incoraggia Brett a rimettersi sentimentalmente in gioco.

Cast:

Su Mediaset Infinity la clip con il promo del doppio appuntamento di Chicago Fire

Chicago Med

Chicago Med è una serie televisiva ambientata nell'ambiente dell'ospedale Gaffney Chicago Medical Center e segue le vite e le sfide del personale medico, compresi i dottori, gli infermieri e altri professionisti sanitari, mentre lavorano per salvare vite e curare pazienti. La trama della serie si concentra sulle storie mediche affrontate dall'equipe dell'ospedale, che spaziano dalle emergenze mediche quotidiane ai casi più complessi e impegnativi.

La NBC ha già mandato in onda l'ottava stagione di Chicago Med, la serie è stata rinnovata per una nona stagione.

Episodi del 3 agosto 2023: Trama

Stagione 7 - Episodio 18 - Non giudicate e non sarete giudicati

Asher e Archer si scontrano su come occuparsi della figlia della Goodwin. Scott e Marcel indagano su un paziente colpito da un'arma da fuoco durante il furto in un appartamento.

Stagione 7 - Episodio 19 - Come una fenice che risorge dalle ceneri

Will e Hannah cercano di salvare il bambino di una madre surrogata; un'ex paziente di Lonnie inizia lo sciopero della fame. Ethan e Archer assistono un paziente legato al padre defunto di Ethan. Dylan e Maggie sono confusi da un paziente, le sua analisi indicano che è ubriaco ma lui afferma di essere sobrio.

Cast: