Chicago Fire e Chicago Med stasera su Italia 1: trama e cast degli episodi del 27 luglio

Stasera, 27 luglio, a partire dalle 21:20, su Italia 1 vanno in onda due nuovi episodi dell'undicesima stagione di Chicago Fire e, a seguire, due episodi con protagonisti i dottori di Chicago Med 7. Le serie fanno parte dell'universo televisivo ambientato a Chicago e firmato dal pluripremiato Dick Wolf, a cui appartiene anche il progetto Chicago PD, in onda sempre su Italia 1. Ecco le trame ed i principali protagonisti delle puntate di questa sera.

Chicago Fire

Action drama che segue le vicende quotidiane di un gruppo di donne e di uomini che lavorano alla Caserma 51 del Dipartimento dei vigili del fuoco di Chicago. Ogni giorni affrontano le situazioni più disparate, affrontando con coraggio e devozione i problemi da superare, grazie anche all'affiatamento dei vari membri della squadra del Capitano Boden.

La NBC ha rinnovato Chicago Fire per una dodicesima stagione

Episodi del 27 luglio 2023

Stagione 11 - Episodio 5 - La casa stregata

La caserma 51 dei vigili del fuoco apre le porte ai cittadini per la notte di Halloween per allontanare i ragazzi dalle strade. Kidd e Severide aiutano una ragazza che è stata cacciata di casa.

Stagione 11 - Episodio 6 - Un mistero assoluto

La squadra deve intervenire su un'esplosione in una gioielleria. Severide e Kidd arrivano alla conclusione che sia stato doloso. Cruz e Chloe si attivano per rendere Javi una parte permanente della loro famiglia.

Cast:

Su Mediaset Infinity la clip con il promo del doppio appuntamento

Chicago Med

Medical drama spinoff di Chicago Fire sulle vite dello staff di uno degli ospedali più indaffarato della città: un'esplosione di emergenze, mediche e umane, invadono il pronto soccorso giornalmente e l'unico baluardo contro il caos imperante è il team di medici e infermieri che lottano quotidianamente per salvare le vite che finiscono nelle loro mani.

La NBC ha già mandato in onda l'ottava stagione di Chicago Med, la serie è stata rinnovata per una nona stagione.

Episodi del 13 luglio 2023

Stagione 7 - Episodio 16 - Una giusta decisione

Dylan e Crockett si occupano di Kayla, una neonata che ha bisogno di un trapianto di intestino. Con i soldi della ricompensa, Will decide di acquistare un piccolo residence. Vanessa si occupa di Kiran, che ha una perdita della funzione motoria. Archer si prende cura di Jack, che ha avuto un grave incidente d'auto con la moglie.

Stagione 7 - Episodio 17 - Se ami qualcuno, lascialo libero

Gang rivali portano la loro guerra al Med e Dylan e Vanessa si trovano in pericolo per salvare la vita di un agente sotto copertura ferito. Il dottor Charles e Will hanno a che fare con una giovane paziente malata di cancro al cervello che rifiuta le cure. Hannah, Crockett e Pamela si occupano di una paziente che ha già subito un trapianto di utero da cadavere.

Cast: