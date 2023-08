Chicago Fire e Chicago Med stasera su Italia 1: trama e cast degli episodi del 24 agosto

Stasera, 24 agosto, a partire dalle 21:20, Italia 1 trasmette due nuovi episodi dell'undicesima stagione di Chicago Fire e, a seguire, due episodi con protagonisti i dottori di Chicago Med. Le serie fanno parte dell'universo televisivo ambientato a Chicago e firmato dal pluripremiato Dick Wolf, a cui appartiene anche il progetto Chicago PD, in onda sempre su Italia 1. Ecco le trame ed il cast con i principali protagonisti delle puntate di questa sera.

Chicago Fire

Chicago Fire è stata creata da Michael Brandt e Derek Haas. La serie statunitense segue le vite personali e professionali dei membri della squadra dei vigili del fuoco e dei paramedici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Chicago. La trama ruota attorno alle sfide che affrontano nel combattere gli incendi, salvare vite e gestire situazioni di emergenza, mentre affrontano anche le dinamiche interne del dipartimento e le loro relazioni personali. La NBC ha rinnovato Chicago Fire per una dodicesima stagione

Episodi del 24 agosto 2023: Trama

Stagione 11 - Episodio 13 - L'uomo del momento

Kidd cerca di assistere Carver, turbato dall'improvvisa visita del fratello. Nel frattempo, Severide le consiglia di non lasciarsi coinvolgere eccessivamente. Nel frattempo, una persona coinvolta in un incidente desidera fortemente esprimere la propria gratitudine a Brett e Severide per avergli salvato la vita, offrendo loro una considerevole somma di denaro. Contemporaneamente, Herrmann si impegna nell'organizzazione di una raccolta fondi per la scuola del suo figlio.

Stagione 11 - Episodio 14 - Corri a perdifiato

Carver si dichiara indisposto poco prima del suo turno, e Kidd è interessata a verificare le sue condizioni. Durante un intervento per spegnere un piccolo incendio, Ritter fa un'incredibile scoperta in un armadio. Nel frattempo, la squadra guidata da Kidd è chiamata a soccorrere un ragazzino il cui braccio risulta intrappolato in uno spazzaneve.

Cast:

Chicago Med

Chicago Med è una serie televisiva ambientata nell'ambiente dell'ospedale Gaffney Chicago Medical Center e segue le vite e le sfide del personale medico, compresi i dottori, gli infermieri e altri professionisti sanitari, mentre lavorano per salvare vite e curare pazienti. La trama della serie si concentra sulle storie mediche affrontate dall'equipe dell'ospedale, che spaziano dalle emergenze mediche quotidiane ai casi più complessi e impegnativi.

Chicago Med è stata rinnovata per una nona stagione.

Episodi del 24 agosto 2023: Trama

Stagione 8 - Episodio 02 - La crisalide

Will e Hannah sono alle prese con Henry, un bambino con un braccio rotto e sua madre Jenny, che sembra essere affetta da una psicosi e si rifiuta di farlo curare. Chiedono quindi l'aiuto del dottor Charles, il quale però è convinto che il problema della donna sia neurologico. Per accertarlo, la donna viene sottoposta a una TAC con l'ultima goccia di liquido di contrasto rimasta nell'ospedale.

Stagione 8 - Episodio 03 - Il nuovo protocollo

Le condizioni di David, il paziente seguito dal dottor Charles e dalla dottoressa Cuevas, sembrano deteriorarsi ulteriormente. A complicare la situazione, anche il padre del ragazzo accusa un malessere mentre si trova in ospedale e deve essere sottoposto a un intervento chirurgico.

Nel frattempo, Ethan si occupa di Liza, una paziente incinta che presenta sintomi simili a quelli di un virus intestinale ma rifiuta di sottoporsi a una visita medica dalla dottoressa Asher. La dottoressa Goodwin ha sviluppato un nuovo protocollo ospedaliero per affrontare la carenza di alcune forniture cruciali. Crockett e Vanessa sono impegnati con Marcus, un paziente che, a seguito di una caduta dal marciapiede, riporta dolori intensi e presenta diverse patologie preesistenti.

Cast: