Chicago Fire e Chicago Med stasera su Italia 1: trama e cast degli episodi del 17 agosto

Stasera, 17 agosto, a partire dalle 21:20, Italia 1 trasmette due nuovi episodi dell'undicesima stagione di Chicago Fire e, a seguire, due episodi con protagonisti i dottori di Chicago Med. Le serie fanno parte dell'universo televisivo ambientato a Chicago e firmato dal pluripremiato Dick Wolf, a cui appartiene anche il progetto Chicago PD, in onda sempre su Italia 1. Ecco le trame ed il cast con i principali protagonisti delle puntate di questa sera.

Chicago Fire

Chicago Fire è stata creata da Michael Brandt e Derek Haas. La serie statunitense segue le vite personali e professionali dei membri della squadra dei vigili del fuoco e dei paramedici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Chicago. La trama ruota attorno alle sfide che affrontano nel combattere gli incendi, salvare vite e gestire situazioni di emergenza, mentre affrontano anche le dinamiche interne del dipartimento e le loro relazioni personali. La NBC ha rinnovato Chicago Fire per una dodicesima stagione

Episodi del 17 agosto 2023: Trama

Stagione 11 - Episodio 11 - Un tizio che conoscevo

La caserma 51 si prepara per l'ispezione semestrale della caserma dei Vigili del Fuoco. Brett lotta per salvare il suo programma di paramedicina. Il comandante Martin Pearce chiede a Severide un favore.

Stagione 11 - Episodio 12 - Come andrà a finire?

L'un'unità specializzata in interventi di salvataggio e l'un'unità specializzata in interventi di soccorso e supporto si scontrano per salvare un uomo chiuso in un bunker antiatomico.

Cast:

Chicago Med

Chicago Med è una serie televisiva ambientata nell'ambiente dell'ospedale Gaffney Chicago Medical Center e segue le vite e le sfide del personale medico, compresi i dottori, gli infermieri e altri professionisti sanitari, mentre lavorano per salvare vite e curare pazienti. La trama della serie si concentra sulle storie mediche affrontate dall'equipe dell'ospedale, che spaziano dalle emergenze mediche quotidiane ai casi più complessi e impegnativi.

Chicago Med è stata rinnovata per una nona stagione.

Episodi del 17 agosto 2023: Trama

Stagione 7 - Episodio 22 - La resa dei conti

Milena decide di andare a Cicero e dà a Dylan la sua microspia, dicendogli di consegnarla al padre. Dylan e Maggie si occupano di un'alcolista con insufficienza epatica

Stagione 8 - Episodio 1 - Una grave perdita

Doopo l'incendio nell'appartamento di Halstead, Hannah, in seguito all'incendio, manifesta grossi problemi respiratori. Milena, colpita dalla pallottola sparata da Dylan, muore tra le sue braccia.

Cast: