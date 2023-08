Chicago Fire e Chicago Med stasera su Italia 1: trama e cast degli episodi del 10 agosto

Stasera, 10 agosto, a partire dalle 21:20, Italia 1 trasmette due nuovi episodi dell'undicesima stagione di Chicago Fire e, a seguire, due episodi con protagonisti i dottori di Chicago Med 7. Le serie fanno parte dell'universo televisivo ambientato a Chicago e firmato dal pluripremiato Dick Wolf, a cui appartiene anche il progetto Chicago PD, in onda sempre su Italia 1. Ecco le trame ed il cast con i principali protagonisti delle puntate di questa sera.

Chicago Fire

Chicago Fire è stata creata da Michael Brandt e Derek Haas. La serie statunitense segue le vite personali e professionali dei membri della squadra dei vigili del fuoco e dei paramedici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Chicago. La trama ruota attorno alle sfide che affrontano nel combattere gli incendi, salvare vite e gestire situazioni di emergenza, mentre affrontano anche le dinamiche interne del dipartimento e le loro relazioni personali. La NBC ha rinnovato Chicago Fire per una dodicesima stagione

Episodi del 10 agosto 2023: Trama

Stagione 11 - Episodio 9 - Nemesi

Severide e il suo team intervengono per salvare un motociclista bloccato su un ponte sollevato, ma il comportamento di Carver mette a rischio la sua carriera. Severide affronta le conseguenze per l'aiuto al Detective Pryma con il caso Martucci. n volto familiare fa un ritorno scioccante.

Stagione 11 - Episodio 10 - Qualcosa per il dolore

Le indaqini del Detective Pryma si concludono con un esplosinone in cui Kidd resta ferita e viene operata d'urgenza. Nella stessa esplosione rimane ferito lo stesso Detective Pryma, mentre Carver resta traumatizzato.

Cast:

Su Mediaset Infinity la clip con il promo del doppio appuntamento di Chicago Fire

Chicago Med

Chicago Med è una serie televisiva ambientata nell'ambiente dell'ospedale Gaffney Chicago Medical Center e segue le vite e le sfide del personale medico, compresi i dottori, gli infermieri e altri professionisti sanitari, mentre lavorano per salvare vite e curare pazienti. La trama della serie si concentra sulle storie mediche affrontate dall'equipe dell'ospedale, che spaziano dalle emergenze mediche quotidiane ai casi più complessi e impegnativi.

La NBC ha già mandato in onda l'ottava stagione di Chicago Med, la serie è stata rinnovata per una nona stagione.

Episodi del 10 agosto 2023: Trama

Stagione 7 - Episodio 20 - Rapporti personali

Dylan assiste la figlia di un boss della mafia serba. Crockett e Blake aiutano una nonna a salvare suo nipote eseguendo un trapianto complicato utilizzando il suo fegato. Ethan affronta il segreto che suo padre gli ha tenuto nascosto per tutta la vita. Will e Vanessa curano un amico di Maggie delle superiori.

Stagione 7 - Episodio 21 - Mentire non protegge dalla verità

Pamela deve sottoporsi a un intervento alla mano ma è riluttante. Ethan e Dylan si occupano di Sam, un agente di polizia colpito durante un'operazione. Si scopre che Sam aveva subito un precedente colpo ma aveva nascosto il fatto alla moglie per non farla preoccupare. Halstead e Asher si rivolgono a Marcel per un aiuto con una paziente incinta

Cast: