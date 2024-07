Chicago Fire 12, stasera su Italia 1: trama e cast delle puntate del 31 luglio 2024

Stasera, 31 luglio su Italia 1 torna la dodicesima stagione di Chicago Fire con due nuovi episodi, il sesto ed il settimo. La serie fa parte del franchise Chicago creato da Derek Haas e Michael Brandt e, a causa dello sciopero degli sceneggiatori della scorsa estate, prevede solo tredici puntate rispetto alle consuete ventidue. Ecco la trama e il cast di quelle che vedremo questa sera.

Chicago Fire: sinossi degli episodi del 31 luglio

Nel primo episodio di stasera, dal titolo Porto nella tempesta Brett è preoccupata per la location del matrimonio, ma Violet si propone di decorare il negozio di pesci con fiori. Severide è in ritardo per il rientro alla 51, mentre Kylie torna in caserma per aiutare Boden. Casey arriva e Brett gli confida l'errore sulla location. La Mikami trova un fornitore di fiori, ma il capo dei paramedici anticipa la visita, impedendole di recuperarli.

Il nuovo capo sceglierà il sostituto di Brett. Kelly torna in caserma, rassicurando Kidd. Brett, durante un incendio, scopre che tre false guardie hanno appiccato il fuoco per rubare preziosi e riesce a far arrestare una di loro. Alla fine, Boden celebra il matrimonio nel negozio di acquari e la festa continua al Molly, dove Casey e Brett salutano gli amici e partono.

Violet Mikami tene che il capo non la sopporti

A seguire Bandierina rossa: Violet inizia come capo paramedico e sospetta che la nuova capo Robinson ce l'abbia con lei, Ritter ha un nuovo compagno, un poliziotto. Mouch vuole organizzare un workshop sugli interventi di soccorso tecnico. Durante un incendio, la 51 trova dei soldi bruciati nascosti da una ragazzina per una gang. Il nuovo paramedico non segue gli ordini di Violet.

Mouch riceve una multa al supermercato e decide di contestarla. La 51 e la polizia si punzecchiano sui soldi trovati. Maya, la ragazza dell'incendio, chiede aiuto a Severide. Mentre Kelly cerca di proteggerla, dei proiettili li mancano per poco. Maya rivela che altri soldi sono nascosti in casa. Kelly fa un sopralluogo e ci trova due membri della gang ma i soldi sono scomparsi. Boden informa la Mikami e Severide che sono stati denunciati per il loro comportamento.