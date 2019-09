Chiara Ferragni a Venezia 76: il videodiario della giornata

Com'è stata l'esperienza di Chiara Ferragni a Venezia 76? A raccontarlo è un videodiario diffuso da 01 Distribution, lo stesso distributore che il 17, 18 e 19 settembre porterà in sala il docu-film Chiara Ferragni - Unposted, presentato nella sezione Sconfini di questa Mostra del Cinema veneziana, sicuramente uno degli avvenimenti più discussi dell'edizione. Nella clip c'è naturalmente l'arrivo dell'imprenditrice digitale al Lido, naturalmente in tenuta marinara, naturalmente accompagnata dal marito Fedez, la preparazione per la conferenza stampa, dove a sostenerla ha trovato i produttori e la regista, Elisa Amoruso. E c'è naturalmente tutta l'emozione per il primo red carpet veneziano da vera protagonista, che ha voluto affrontare in abito Dior, mano nella mano con il suo Fedez.

Dopo l'accoglienza calorosa a Venezia 2019, 01 Distribution ha diffuso in rete anche un nuovo trailer del documentario attesissimo da tutti i fan di Chiara Ferragni, che offre nuove immagini inedite del film, in cui l'influencer è semnpre ripresa dall'altro lato di quell'obiettivo che milioni di affezionati in giro per il mondo seguono e conoscono.

Chiara Ferragni - Unposted racconta la vita dell'imprenditrice digitale, tra viaggi intorno al mondo, appuntamenti di lavoro, selfie, shopping e messaggi dei fan, dagli inizi fino al fatidico giorno delle nozze con il rapper milanese. Alla regia Elisa Amoruso, autrice dei documentari Fuoristrada e Strane straniere e anche sceneggiatrice di Passione sinistra di Marco Ponti, e tra i produttori anche Rai Fiction.