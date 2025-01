Chiara Ferragni rompe il silenzio sulle rivelazioni su Fedez: "Aveva pensato di non sposarmi"

Dopo le notizie sulla presunta amante di Fedez, Angelica Montini, compiute da Fabrizio Corona, Chiara Ferragni ha deciso di affidare alle sue stories su Instagram la propria verità sulla questione.

L'influencer non ha quindi esitato nel dichiarare di aver amato il rapper al punto tale da sopportare situazioni sbagliate e una mancanza di rispetto durata a lungo.

Lo sfogo di Chiara Ferragni sui social

Il racconto compiuto da Chiara Ferragni ripercorre tutti i sette anni di relazione della coppia, prendendo il via dalla consapevolezza di non poter più restare in silenzio. L'imprenditrice ha sottolineato: "Ho vissuto 7 anni di relazione in cui ho amato come amo io, senza freni e con tutta me stessa. Ho amato pur quando c'erano tante ragioni per abbandonare, ho sopportato situazioni a cui avrei detto 'non farti fare questo' a qualsiasi amica, perchè per me l'amore era anche questo: sacrificarsi. Minimizzare costantemente il mancato rispetto e giustificare atteggiamenti sbagliati per proteggere l'altra parte, per proteggere la famiglia, per proteggere la coppia".

I Ferragnez nel loro show per Prime Video

Chiara ha sostenuto di essersi considerata sempre quella forte e indipendente, e di sentirsi in dovere di lottare per tutti. Il suo messaggio prosegue sottolineando: "E cosi non ho detto nulla neanche quando sono stata mollata da un giorno all'altro nel mio primo periodo di difficoltà lo scorso Febbraio, quando faticavo ad alzarmi dal letto. Ho sentito dire tante volte che l'avevo cacciato di casa, ma mai è stato detto che l'ho cacciato di casa dopo aver scoperto un tradimento proprio in quei giorni (solo uno dei tanti evidentemente) e mai è stato detto che lui non ha esitato prendendo la palla al balzo per non esser trascinato nel mio 'danno d'immagine'". Ferragni ha spiegato di aver scoperto nei mesi seguenti quanto accaduto alle sue spalle mentre lei cercava di aiutare il marito. Prima di Natale, inoltre, Fedez le ha telefonato e ha ammesso per la prima volta di avere dal 2017 un'amante, aggiungendo che aveva pensato di non sposarsi pochi giorni prima del matrimonio, ma non sapendo come tirarsi indietro pubblicamente. L'influencer ha ricordato: "Ho vomitato, ho capito che quello che avevo vissuto era stata una totale presa in giro ma ho sofferto in silenzio, circondata solo dalla vicinanza di chi mi ama veramente ed augurandomi un amore vero da entrambe le parti per il futuro. Sono stata zitta perché volevo girare pagina senza rimuginare sul dolore subito e perché ho due figli che sentiranno tutte quello che i loro genitori dicono l'uno dell'altro e soffriranno per certe dichiarazioni".

Chi è Angelica Montini, il "vero amore" di Fedez spifferato da Fabrizio Corona?

Le accuse dell'influencer

Chiara ha quindi accusato l'ex e Fabrizio Corona di aver deciso di far uscire i dettagli della loro vita privata, probabilmente per vendicarsi dell'amore non più corrisposto dall'amante, come "la sua chiamata all'amante appena prima di salire all'altare dicendole che sarebbe bastato un cenno da parte sua per mollare tutto o venire a conoscenza dei suoi messaggi a lei prima di essere operato mentre in quel letto c'ero io a stringergli la mano e sperare ogni secondo di avere quel male al posto suo pur di non vederlo soffrire sono dettagli troppo dolorosi".

La scelta di condividere le sue dichiarazioni è nata, come dichiara nel post, dall'impossibilità di ignorare le notizie apparse in questi giorni: "La mia relazione con Federico era reale per me, non sono mai stata in una coppia aperta (era evidentemente aperta solo per l'altra parte senza che io ne fossi a conoscenza) e, nonostante tutto, sono fiera di aver amato incondizionatamente. Mi spiace che per l'altra parte io sia stata solo una persona da prendere in giro ed usare a piacimento ma a volte è giusto aprire gli occhi, accusare il colpo, soffrire, alzarsi e capire che ci meritiamo qualcosa di diverso. Un amore non certo perfetto ma quanto meno reale e vissuto da entrambe le parti allo stesso modo. Lo auguro a me e lo auguro a tutti voi, perché è il minimo in questo caos che è la nostra vita".