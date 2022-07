Chiara Ferragni rivela: "perchè Leone e Vittoria si chiamano così"

Chiara Ferragni ha rivelato il motivo per cui lei e Fedez hanno deciso di scegliere Leone e Vittoria come nomi per i propri figli: l'imprenditrice lo ha fatto durante un box di domande e risposte aperte sul suo profilo social.

Come tutti sanno, Leone e Vittoria sono i figli nati dal matrimonio del rapper milanese e dell'imprenditrice digitale. I due si sono sposati l'1 settembre 2018, il primogenito è nato il 19 marzo 2018, la piccola di casa è stata partorita il 23 marzo 2021.

Nelle ultime ore, durante una sessione di domande e risposte sui suoi profili social, Chiara Ferragni ha svelato il motivo che si nasconde dietro la scelta dei nomi che lei e il marito hanno deciso per i due pargoli.

"Leone era da sempre uno dei miei nomi preferiti da maschio - ha raccontato Chiara - Sono ossessionata con Il Re Leone e una settimana prima del primo appuntamento con Fede - avevo fatto un'estate completamente single, senza frequentare nessuno - avevo fatto questo tatuaggio, che sono un leone e una leonessa. Per me era il simbolo dell'amore questo tatuaggio - ha spiegato Ferragni - Mi sentivo un po' una leonessa che voleva trovare il suo leone. Quando ho conosciuto Fede, ci siamo frequentati e questo tatuaggio ha avuto ancora più significato, perché rappresentava il nostro amore. Il primo frutto del nostro amore è stato Leo e lo volevo chiamare Leone, e anche a Fede è piaciuto".

Chiara Ferragni, che nelle ultime ore è stata accusata di furto da Selvaggia Lucarelli, ha affermato che anche per Vittoria in famiglia non ci sono state molte discussioni "È stata la mia prima scelta quando ho scoperto di essere incinta di una femmina. Mi piace anche il soprannome Vitto, è un po' maschile e femminile, mi piace questo mix. Lei è stata un simbolo di vittoria in molte cose in un certo periodo della nostra vita".