Chiara Ferragni da giovane quando si chiamava Diavoletta87 (FOTO)

Quando Chiara Ferragni era giovane ed era nota con il nickname Diavoletta87, amava già mettersi in mostra e far parlare di sé sui blog del tempo.

Chiara Ferragni ai tempi in cui era Diavoletta87

Quanti di voi sanno che prima di conoscerla come Chiara Ferragni, la fashion blogger da giovane bazzicava i primi blog e si faceva chiamare diavoletta87? Le foto che girano sul web raccontano di una Chiara diversa da come la conosciamo adesso ma già intenzionata a conquistare un suo spazio in rete.

Ci fu un tempo prima di Chiara Ferragni e prima di The Blonde Salad ed erano i tempi di Netlog e Duepuntozero, quando i social non erano ancora nati. Allora la Ferragni era più conosciuta come "Kiara", facendo notare che la "k" era un modo molto in voga dagli anni '90 per distinguersi dalle Chiare di tutta Italia.

Di questo passato da ragazzina di Cremona con la passione per la moda, non resta che qualche foto su internet, in cui è possibile notare anche il nickname della proprietaria di questi scatti: Diavoletta87. Chi l'avrebbe mai detto che è la stessa persona che ora ha anche una casa a Los Angeles e 9,3 milioni di follower su Instagram?

Chiara Ferragni quasi in topless insieme ad un ex fidanzato ai tempi in cui era Diavoletta87

Eppure in tanti hanno iniziato a scavare nel passato di Diavoletta87, scoprendo cosa facesse la giovane Chiara Ferragni. Su questi blog era particolarmente amata e già seguita ed era sempre in cima alla classifica delle "più belle". Già allora aveva ottenuto un grande successo e questo l'aveva spinta ad aprire una pagina su Altervista chiamata Il Sito Ufficiale di Diavoletta87.

Chiara Ferragni in versione Barbie, in un collage dei tempi in cui era Diavoletta87

All'epoca Chiara Ferragni faceva già i conti con i suoi haters (sempre nello stile dei giovani di allora): "Inutile dire ke se volete registrarvi solo x insultare me o qualsiasi altra persona sarete blokkati e nn potrete più skrivermi."

La allora Diavoletta87 postava moltissime foto, sfoggiando i suoi outfit, in cui già allora non mancavano marchi in bella vista, e i fidanzati dell'epoca. Il primo si chiamava Albertinodj e sfoggiava un lungo ciuffo biondo, il secondo invece era Riccardo Pozzoli, conosciuto all'epoca della Bocconi. Proprio lui è divenuto il suo socio e la persona che ha portato al successo The Blond Salad.