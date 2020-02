Chiara Ferragni come Harley Quinn, su Instagram le foto stile Birds of Prey

Chiara Ferragni come Harley Quinn: l'influencer si veste a tema Birds of Prey in occasione dell'uscita del film con Margot Robbie.

Chiara Ferragni vestita come Harley Quinn per celebrare l'uscita del film targato DC Birds of Prey. L'imprenditrice e influencer di fama internazionale, ha sfoggiato una giacca con le frange e codini colorati caratteristici del folle personaggio di Harley, che sullo schermo è interpretata da Margot Robbie.

La blogger ha scritto nel post Instagram in cui ha mostrato gli scatti a tema: "Adoro la mia nuova eroina Harley Quinn Guys dovete vedere il nuovo film @birdsofpreyilfilm, esce il 6 febbraio in Italia".

In effetti, anche se nel suo caso si tratta di dichiarata sponsorizzazione, Birds of Prey sembrerebbe essere un film da non perdere.

Le prime reazioni della critica internazionale alla visione di Birds of Prey sono state decisamente positive, elogiando l'estetica, i personaggi, e le interpretazioni del cast, in primis quelle di Ewan McGregor e Margot Robbie.

Birds of Prey debutterà nelle sale italiane il 6 febbraio, mentre Margot Robbie tornerà a interpretare Harley Quinn anche in The Suicide Squad di James Gunn.

Chissà se la Ferragni sfoggerà i codini colorati anche in quell'occasione.