Chiara Ferragni ospite di Belve? Trattative in corso con Francesca Fagnani

Chiara Ferragni potrebbe essere il colpaccio della prossima stagione di Belve, che torna su Rai 2 a novembre in prima serata. In base a quanto riferito dal sito davidemaggio.it, l'imprenditrice starebbe trattando la sua partecipazione al programma con la RAI e con Francesca Fagnani, che nella stagione precedente aveva intervistato Fedez subito dopo la loro separazione.

Travolta dallo scandalo del caso Balocco, dall'inchiestra per truffa aggravata, Chiara Ferragni negli ultimi mesi ha visto cambiare drasticamente la sua vita professionale e la sua sfera privata. Con un'immagine pubblica da riabilitare, dopo il pandoro-gate, proprio lei che sulla propria apparenza ha fondato un impero, nel giro di poche settimane ha dovuto far fronte anche alla fine del proprio matrimonio con Fedez, padre dei suoi due bambini, Leone e Vittoria.

Scaricata da molte aziende con cui aveva già siglato ricchi contratti, estromessa dal cda di Tod's, costretta a chiudere i negozi a marchio proprio e a licenziare molto del suo personale (nel frattempo ha rassegnato le sue dimissioni, ma non si sa quanto volontarie, anche il braccio destro Fabio Maria Damato), la Ferragni, a marzo, aveva deciso di accettare l'invito di Fabio Fazio a Che tempo che fa. La strategia non era stata però molto apprezzata perchè l'intervista era stata dal pubblico giudicata sostanzialmente quasi un lungo monologo privo di contraddittorio.

L'ex marito Fedez è già stato ospite di Belve

Diversa era stata la strategia di comunicazione del suo ex, e, almeno nel breve periodo, sembrava aver pagato meglio. Con un perfetto tempismo, ad aprile Fedez aveva accettato l'invito di Francesca Fagnani a sedersi sullo scomodo sgabello di Belve. Sotto il tiro incrociato delle domande scomode (o almeno meno comode di quelle di Fazio) della giornalista romana, il rapper si era lasciato andare ad alcune confessioni. Aveva per esempio ammesso che la fine del matrimonio con Chiara Ferragni era da imputare anche allo scandalo Balocco, e aveva pianto parlando della sua malattia e dell'eterna gratitudine che proverà per la mamma dei suoi figli.

Peccato che, a distanza di mesi, il brano Sexy Shop (firmato con Emis Killa), il dissing con Tony Effe, bravate e dichiarazioni di ogni genere abbiano gettato più di qualche ombra circa la sincerità delle sue parole a Belve.