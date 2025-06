Chiara Ferragni a Ballando con le stelle 2025? Le indiscrezioni la danno per certa e il suo maestro sarà...

Chiara Ferragni potrebbe presto fare il suo debutto in TV come concorrente in un programma, e non uno qualunque: Ballando con le Stelle 2025. Secondo un'indiscrezione lanciata dal direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, ospite della puntata del 2 giugno de La Vita in Diretta, l'imprenditrice digitale avrebbe accettato di entrare nel cast dello show del sabato sera di Rai 1.

Chiara Ferragni nel cast di Ballando con le Stelle? Chi sarà il suo partner

Milly Carlucci

Se la notizia venisse confermata, e l'imprenditrice dovesse davvero decidere di firmare il contratto con la RAI, a scendere con lei in pista ogni sabato sera sarebbe uno dei maestri più amati dello show: Pasquale La Rocca, stando ancora alle parole di Alessi.

Per il ballerino, reduce da un periodo di stop per motivi di salute che lo ha costretto a rinunciare alle ultime due puntate di Sognando Ballando, il ritorno in pista sarebbe dunque al fianco della Ferragni.

In un post condiviso sui social de La Vita in Diretta, è proprio Roberto Alessi a comunicare lo scoop a Pasquale La Rocca: "Mi danno per certa la partecipazione di Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle nella prossima edizione", ha dichiarato Roberto Alessi. E ha aggiunto, rivolgendosi al ballerino: "E se fossi proprio tu a insegnarle a ballare? Pare che sia un manico di scopa, però...Pasquale La Rocca farà coppia fissa con lei". Il ballerino per il momento ha reagito con entusiasmo: "Chiara è sempre stata la mia grande crush".

Chiara Ferragni in TV, dalle ospitate alla co-conduzione di Sanremo

Sanremo 2023: L'arrivo di Chiara Ferragni sul palco dell'Ariston nella prima serata

Per Chiara Ferragni, si diceva, Ballando con le Stelle rappresenterebbe la prima esperienza come concorrente ufficiale in un talent show televisivo. In passato, infatti, è apparsa in TV solo come ospite, sporadicamente (oltre a Che Tempo che Fa, anche in coppia con l'ex marito Fedez, anche sulla Rai, al termine della trasmissione del documentario Chiara Ferragni - Unposted). Il suo impegno televisivo più importante, fino a qui, è stata la co-conduzione di Sanremo, per due serate, nel 2023, dove fu protagonista con il famoso monologo "Pensati libera".

Senza dimenticare che, insieme all'ex, è stata protagonista per due stagioni di The Ferragnez - La serie, disponibile nel catalogo di Prime Video.