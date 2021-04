Chiamami col tuo nome: André Aciman si dice "gratificato" dal tributo di Lil Nas X

André Aciman si è detto gratificato dalla scelta di Lil Nas X di intitolare la sua nuova hit utilizzando il titolo del romanzo Chiamami col tuo nome, in originale Call Me by Your Name.

A due settimane dal suo rilascio, Montero (Call Me By Your Name), continua a conquistare le classifiche di tutto il mondo, ispirando innumerevoli meme e video su TikTok. La hit di Lil Nas X ha raccolto circa 47 milioni di stream soltanto negli Stati Uniti e questa settimana ha raggiunto la vetta della classifica Billboard Hot 100.

Il titolo della canzone non poteva certo passare inosservato ai tanti fan del film Chiamami col tuo nome, nonché all'autore del romanzo da cui l'opera di Luca Guadagnino è nata. Proprio André Aciman ha voluto commentare, tramite Them, la scelta di Lil Nas X di intitolare così il suo brano: "Se Call Me by Your Name ha avuto anche la minima influenza sulla musica di Lil Nas X, allora questo va al di là di qualsiasi cosa avrei mai potuto immaginare o sperare. È gratificante e mi ricorda che il modo in cui gli altri si relazionano ed interpretano questo romanzo è spesso più significativo delle vere parole contenute nelle sue pagine". Aciman ha anche detto di aver conosciuto Lil Nas X tramite suo figlio, perché in palestra continuava a sentire la canzone Old Town Road e gliel'ha descritta perché voleva scaricarla. "Volevo scaricarla su Spotify. Dopo una serie di cattive imitazioni e descrizioni, mio figlio è finalmente riuscito a capire di cosa stessi parlando, ovvero Old Town Road".

Per quanto riguarda Montero (Call me be your name), il videoclip del brano è finito al centro di numerose polemiche. Nel video ufficiale della canzone si vede infatti la discesa agli inferi di Lil Nas X, lui che è stato il primo nell'ambiente hip hop a dichiararsi apertamente omosessuale, un modo per esprimere l'importanza della libertà di ciascun individuo. Inoltre, l'artista è stato criticato per aver pubblicato su Instagram una foto delle cosiddette Satan Shoes, un paio di scarpe Nike che, secondo quanto scritto dal cantante, conterrebbero nella suola "una goccia di sangue umano".