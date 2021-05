Chiamami ancora amore: trama della seconda puntata, stasera su Rai1

Stasera su Rai1 alle 21:25 torna Chiamami ancora amore, la fiction con protagonisti Greta Scarano e Simone Liberati che ripercorre le tappe più complesse e dolorose della fine di un amore.

Nella trama della seconda puntata, che raggruppa gli episodi La mela e Il secondo, l'assistente sociale, interpretata da Claudia Pandolfi, indaga sui primi mesi di vita di Pietro e sulle capacità della madre di prendersi cura del bambino. A obbligarla a questa mossa sono le accuse rivolte da Enrico ad Anna (Greta Scarano) e le prove che lui ha raccolto per dimostrare il comportamento della moglie all'epoca. Rosa Puglisi interroga prima il pediatra del bambino e poi tutte le figure che possono restituirle uno sguardo su quel periodo. Infine decide di affrontare direttamente Anna. Solo dal confronto con lei saprà riconoscere se si tratta di una buona madre o se i suoi errori sono davvero imperdonabili come sostiene il marito.

Enrico (Simone Liberati) passa però presto da accusatore ad accusato. L'assistente sociale si accorge di alcuni episodi sospetti nel passato del figlio. Rosa Puglisi raccoglie la testimonianza dell'allenatore della scuola calcio di Pietro e la confronta con un accesso insolito al pronto soccorso. I segnali di allarme sembrano confermati sia dall'aggressività mostrata da Enrico verso la moglie a partire dall'inizio della separazione in tribunale, sia dal comportamento di Pietro, il quale fa di tutto per allontanarsi da suo padre, come volesse cancellarlo dalla propria vita.

La trama della fiction

Chiamami ancora amore (qui la nostra recensione della fiction) racconta la discesa agli inferi di una coppia che, dopo anni di passione, rispetto e amore, si ritrova alla resa dei conti con un matrimonio che non funziona più. Due mondi così diversi che un tempo apparivano complementari, divengono giorno dopo giorno, anno dopo anno, sempre più distanti fino a diventare decisamente incompatibili.

Anna ed Enrico si sono molto amati. E poi si sono molto odiati. Dopo undici anni di matrimonio e un figlio, si separano. La loro separazione diventa ben presto una guerra distruttiva, col risultato che i servizi sociali sono costretti a intervenire per valutare la loro capacità genitoriale.

Com'è possibile che una coppia che è stata così complice e affiatata non riesca a risparmiarsi umiliazioni e vendette? Come può un amore così grande sfociare in un odio tanto cieco?

Toccherà a un'assistente sociale scoprire il vero motivo dello scontro.

Chiamami ancora amore, Claudia Pandolfi e Greta Scarano in una scena della serie

Chiamami ancora amore, una produzione Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction, in associazione con About Premium Content, è diretta da Gianluca Maria Tavarelli. Una serie creata da Giacomo Bendotti, un viaggio nel mistero dei sentimenti e nelle difficoltà di una coppia che scoppia. Dinamiche genitoriali distorte dalle incomprensioni e dalle cieche rappresaglie di chi non è riuscito a mantenere viva la fiamma della comprensione e del rispetto reciproco. La trasformazione di quello che era un grande amore in una guerra famigliare fatta di ripicche e fendenti al cuore.