Chi sono i figli di Sylvester Stallone

Sylvester Stallone ha avuto cinque figli e si è sposato per ben tre volte nel corso degli anni: la prima nel 1974 con l'attrice Sasha Czack, dalla quale ha avuto due figli: Sage e Seargeoh. Dopo il divorzio con la Czack Stallone iniziò a frequentare Brigitte Nielsen e, nel dicembre del 1985, i due convolarono a nozze, per poi divorziare due anni dopo. Nel 1997 Stallone si è sposato per la terza volta con Jennifer Flavin, con la quale ha avuto tre figlie: Sophie, Sistine e Scarlet.

Sage

Sage Stallone, il primo figlio di Sylvester, è stato trovato senza vita nella sua casa a Los Angeles il 13 luglio 2012 all'età di 36 anni. All'inizio molti ipotizzarono che il figlio dell'attore americano fosse morto per un cocktail di alcol e farmaci. Stallone chiese, mediante un comunicato, di porre fine alle speculazioni sulla morte di suo figlio e di rispettare il dolore della famiglia. L'autopsia rivelò la vera causa del decesso: morte naturale per arresto cardiaco, nel sangue del ragazzo non fu ritrovata alcuna traccia di alcol o droghe.

Seargeoh

All'età di 3 anni, a Seargeoh Stallone, il secondogenito di Sylvester, fu diagnosticato l'autismo, con grande dolore della famiglia: i suoi genitori divorziarono pochi anni dopo. Stallone si è sempre rifiutato di far vivere suo figlio in un istituto e si batte da anni per la lotta all'autismo donando milioni di dollari a fondazioni che cercano cure e rimedi: "Il giorno che ho saputo che era autistico gli ho promesso che la sua vita sarebbe stata la più bella possibile, che lo avrei amato sempre esattamente per quello che è e che non lo avrei mai lasciato. Ma, come tutti i genitori, sogno che un giorno lui starà bene."

Sophie Stallone

Sophie, invece, è la figlia maggiore dell'attore, nata nel 1996. La ragazza soffre di una malattia cardiaca dalla nascita ed è stata costretta a subire ben due operazioni al cuore. Sophie è intenzionata ad entrare a far parte del mondo dell'imprenditoria e per adesso lavora come modella.

Sistine Stallone

Anche la seconda figlia di Stallone, Sistine, lavora come modella e sembra che il suo futuro nel business sia già ben delineato. La giovane donna ha già stipulato diversi contratti con agenzie di moda ed è stata elogiata più volte dalla rivista Vogue. Sistine è anche stata ospite a Sanremo nel 2017 come figlia di personaggi famosi, al fianco di Carlo Conti.

Scarlet Stallone

Scarlet è la più giovane delle tre figlie del celebre attore americano e, proprio come le sue due sorelle, è molto legata al padre. La ragazza ha soltanto 18 anni ma se un giorno dovesse decidere di seguire le orme delle sue sorelle maggiori e dei suoi genitori il suo futuro sarebbe sicuramente molto brillante.