Chi l'ha visto, stasera su Rai 3 nuove rivelazioni sulla scomparsa di Angela Celentano: le anticipazioni

Stasera su Rai3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto? che torna a occuparsi del caso di Angela Celentano. Arriva dal Sud America la nuova speranza per i genitori della piccola scomparsa sul Monte Faito il 10 agosto del 1996 durante una gita della comunità evangelica frequentata dalla famiglia.

Aspettando il DNA: per la piccola Angela Celentano una nuova pista che porta in Sud America. Una somiglianza così forte che ha spinto i genitori della bambina scomparsa sul Monte Faito a chiedere il confronto del profilo genetico. "Per ora i miei assistiti non preferiscono non rilasciare dichiarazioni ufficiali", ha detto l'avvocato Luigi Ferrandino. La ragazza che assomiglia ad Angela ha 31 anni ed è impegnata nel mondo della moda e molto conosciuta nella sua terra.

E poi: Cristina Golinucci e Chiara Bolognesi sono state uccise da una persona vicina all'ambiente ecclesiastico? L'attenzione degli inquirenti su un uomo che avrebbe molestato delle ragazze a Cesena. A Chi l'ha visto? mercoledì 15 febbraio, in prima serata su Rai 3, in studio con Federica Sciarelli la mamma, Marisa Golinucci, con il presidente dell'associazione Penelope, Nicodemo Gentile. Si parlerà anche della morte di Elena e di sua figlia Luana, trovate senza vita in un appartamento a Roma. I due uomini che erano con loro nella casa hanno detto la verità? Nel corso della diretta un documento inedito che getta ombre sulla versione dello 'Shamano Shekinà'.

