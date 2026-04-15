Chi l'ha visto? stasera su Rai 3: le anticipazioni e i casi del 15 aprile

Questa sera alle 21:20, mercoledì 15 aprile, torna in prima serata su Rai 3 Chi l'ha visto?, con un nuovo appuntamento ricco di casi, testimonianze e aggiornamenti. Alla guida dello storico programma, come sempre, Federica Sciarelli, volto simbolo della trasmissione più longeva della rete.

Chi l'ha visto? Cosa vedremo stasera

Una serata densa di storie ancora senza risposta quella di Chi l'ha visto?, che anche oggi accende i riflettori su vicende che intrecciano dolore, dubbi e nuove possibili svolte. Al centro della puntata non solo l'emergenza della violenza giovanile, ma anche casi di cronaca che continuano a interrogare famiglie e investigatori, tra piste da chiarire e dettagli che potrebbero cambiare tutto.

Dalle parole cariche di dolore del padre di Andrea Prospero, al mistero ancora irrisolto della madre e della figlia morte a Campobasso, fino al cold case di Romina Del Gaudio che, dopo oltre vent'anni, potrebbe conoscere una nuova svolta grazie a un elemento inedito. Storie diverse ma unite dalla stessa richiesta di verità, che la trasmissione racconta con attenzione e continuità.

Violenza giovanile: un'emergenza sempre più diffusa

Al centro della puntata un tema di grande attualità: la crescente violenza giovanile. Un fenomeno sempre più diffuso, che coinvolge non solo i rapporti tra coetanei e con gli adulti, ma anche forme di disagio rivolte verso sé stessi. Spesso, infatti, i genitori faticano a comprendere il cambiamento nei propri figli, che tendono a chiudersi e a cercare risposte altrove, persino nell'intelligenza artificiale. In studio, a commentare questo scenario complesso, ci sarà Alberto Pellai, esperto dell'età evolutiva.

Il caso Andrea Prospero: il dolore e i dubbi del padre

Spazio poi a casi di cronaca che continuano a interrogare l'opinione pubblica. Interverrà il padre di Andrea Prospero, lo studente trovato senza vita in un monolocale a Perugia, che esprime dubbi profondi sulla ricostruzione dei fatti: "Mi devono spiegare se c'è un altro Andrea... perché quello che descrivono non è l'Andrea che conoscevo io".

Mistero a Campobasso: dopo il responso positivo sulla ricina

La trasmissione tornerà anche sul caso, ancora irrisolto, di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, della madre e della figlia morte a Campobasso. Le indagini proseguono mentre è stata confermata la positività alla ricina delle due donne e alla negatività allo stesso veleno per Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime

Romina Del Gaudio: dopo 21 anni spunta un DNA maschile

Infine, riflettori puntati su un cold case che potrebbe avere nuovi sviluppi: quello di Romina Del Gaudio, scomparsa da Aversa e ritrovata morta a pochi chilometri di distanza. Dopo 21 anni, emerge un elemento cruciale: sulla giacca della vittima è stato isolato un DNA maschile. A chi appartiene?

Appelli e segnalazioni: il cuore del programma

Come sempre, non mancheranno gli appelli dei familiari delle persone scomparse e le segnalazioni dei telespettatori, cuore pulsante di un programma che da anni dà voce a chi cerca verità e giustizia.