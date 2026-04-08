Chi l’ha visto? stasera su Rai 3: suicidi sospetti, da Mario Paciolla a Lorena Paolini

Nuovo appuntamento con Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, in onda questa sera alle 21.20 su Rai 3. La trasmissione, da sempre punto di riferimento per chi cerca verità e aggiornamenti su persone scomparse e vicende irrisolte, propone anche questa settimana un mix di misteri e storie che tengono il pubblico col fiato sospeso.

Caso Mario Paciolla: dubbi e misteri intorno alla morte del giovane cooperante

Al centro della puntata, il caso di Mario Paciolla, 33 anni, impegnato in una missione ONU in Colombia. La sua morte, inizialmente attribuita a suicidio - prima un taglio ai polsi, poi un'impiccagione - solleva interrogativi inquietanti: Mario aveva già comprato il biglietto per tornare in Italia e aveva lasciato indicazioni dettagliate sulla spesa e i pasti da preparare durante la quarantena. In studio, i genitori di Paciolla discuteranno con Federica Sciarelli le proprie perplessità, cercando risposte su circostanze che sembrano non tornare.

Pietracatella: mamma e figlia morte, il mistero della ricina

A seguire, il programma tornerà sulla tragica vicenda di mamma e figlia di Pietracatella, morte in circostanze sospette: potrebbe trattarsi di avvelenamento da ricina? La Procura invita alla cautela, ma ha aperto un fascicolo per omicidio premeditato contro ignoti. Documenti e testimonianze inedite saranno al centro del dibattito, offrendo un quadro più completo sulla vicenda.

Lorena Paolini: un suicidio dai contorni misteriosi

Chiuderà il programma il caso di Lorena Paolini, un altro suicidio dai contorni misteriosi datato 2024. Nonostante la Procura abbia richiesto l'archiviazione, la sorella e la cugina di Lorena mettono in luce anomalie e incongruenze che alimentano dubbi e sospetti.

Appelli dei parenti e segnalazioni dei telespettatori

Come di consueto, la puntata si chiuderà con gli appelli dei parenti e le segnalazioni dei telespettatori, vero cuore della trasmissione, fondamentali per dare nuova linfa alle indagini e portare alla luce verità ancora nascoste. Un appuntamento che conferma la capacità di Chi l'ha visto? di mescolare cronaca, mistero e partecipazione attiva del pubblico.