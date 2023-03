Chi l’ha visto, stasera su Rai 3: anticipazioni dei casi del 29 Marzo 2023

Stasera su Rai3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto?. Il programma condotto da Federica Sciarelli torna ad occuparsi del caso di Greta Spreafico, la cantante rock sparita ad Elba. Il programma, inoltre, si focalizzerà anche sugli ultimi sviluppi della storia di Raffaele, l'accumulatore seriale.

Greta Spreafico

Greta Spreafico 53 anni, è scomparsa dal 4 giugno 2022. Originaria di Erba, viveva da qualche tempo a Porto Tolle, dove era andata per vendere la casa ereditata dal nonno. Il primo a segnalare l'assenza della donna è stato il fidanzato residente in Svizzera. Nei giorni scorsi la procura ha avviato un'inchiesta per omicidio e ha indagato una persona. Stasera se ne parla nella puntata del programma condotto da Federica Sciarelli

Chi l'ha visto?: i casi del 22 marzo, stasera su Ri 3

Raffaele Lioce

Raffaele Lioce è rimasto sepolto sotto i rifiuti all'interno della sua abitazione a Foggia. I vicini si erano rivolti al programma di Rai 3 per chiedere che venisse controllata la sua casa. Qui, in questo luogo, è stato scoperto il suo corpo senza vita sotto una grande quantità di oggetti accumulati nel corso degli anni di cui non riusciva a liberarsi. Lo sgombero dell'appartamento era iniziato da quando Chi l'ha visto? si era interessato del caso.

Durante la puntata, come sempre, ci saranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone scomparse.

Sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate delle precedenti stagioni nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.