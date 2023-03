Chi l'ha visto?: i casi del 22 marzo, stasera su Rai 3

Stasera su Rai3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto? che torna a occuparsi del caso di Raffaele Lioce, l'accumulatore seriale foggiano. Il programma, inoltre, si occuperà anche degli ultimi sviluppi della vicenda di Liliana Resinovich, trovata morta ventuno giorni dopo la sua scomparsa.

Raffaele Lioce

Raffaele Lioce è rimasto sepolto sotto i rifiuti all'interno della sua abitazione a Foggia. I vicini si erano rivolti al programma di Rai 3 per chiedere che venisse controllata la sua casa. Qui, in questo luogo, è stato scoperto il suo corpo senza vita sotto una grande quantità di oggetti accumulati nel corso degli anni di cui non riusciva a liberarsi. Lo sgombero dell'appartamento era iniziato da quando Chi l'ha visto? si era interessato del caso.

Liliana Resinovich

Liliana Resinovich è scomparsa il 14 dicembre 2021, il corpo senza vita della donna è stato trovato il 5 gennaio successivo con una busta intorno al collo e nascosto in due sacchi dell'immondizia. La procura non esclude che Liliana Resinovich, dopo la scomparsa, abbia vissuto per due settimane in un luogo "non meglio precisato, riflettendo a lungo su come agire e che determinazioni assumere". A Chi l'ha visto? La procura ritiene che si sia trattato di un suicidio e ha chiesto l'archiviazione, ma il fratello Sergio non crede a questa ipotesi.

