Chi l'ha visto: Francesca Fagnani non è l'unico nome clamoroso per il dopo Federica Sciarelli

Il futuro di Chi l'ha visto? dopo l'addio (ancora non confermato) di Federica Sciarelli è il dossier più scottante della Rai. Se Francesca Fagnani resta, a quanto pare, in pole position, nelle ultime ore sono spuntate altre clamorose ipotesi.

Il nodo Francesca Fagnani: l'ostacolo si chiama "Belve"

Belve: Francesca Fagnani

La conduttrice più quotata per raccogliere l'eredità dello storico programma di Rai 3 sarebbe Francesca Fagnani. Secondo i retroscena lanciati dal giornalista Giuseppe Candela, l'ideatrice di Belve avrebbe dato la sua disponibilità di massima, ma la trattativa si è arenata davanti a un chiaro problema di palinsesto.

Per incastrare i due impegni, la Rai dovrebbe ridurre le puntate di Belve (che tornerà su Rai 2 in autunno), un'ipotesi che i vertici di Viale Mazzini escludono per ragioni di auditel e anche per l'accordo in vigore con Disney+ (il programma di interviste è al momento una delle poche produzioni RAI visibili anche sulla piattaforma della Casa di Topolino). La giornalista, con una grande esperienza in cronaca nera, sarebbe anche la più idonea a prendere le redini di un programma come Chi l'ha visto, ma la decisione, da prendere entro il 3 luglio per la presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti autunnali, è ancora lontana dalla fumata bianca.

La pista Massimo Giletti: un ritorno alla cronaca

Accanto alla Fagnani, il nome che sta agitando i corridoi Rai è quello di Massimo Giletti, come fa sapere La Repubblica. Per il giornalista si tratterebbe di un ritorno alla cronaca pura e alle grandi inchieste sul campo, un terreno che ha già calpestato. La sua figura rappresenterebbe una scelta di forte impatto e di rottura per il mercoledì sera di Rai 3, non da ultimo perchè la conduzione di Chi l'ha visto è a tradizione femminile.

Ci sono però altri nomi pronti a raccogliere il testimone di Federica Sciarelli. In primis Eleonora Daniele, volto su cui il CdA RAI vorrebbe puntare per un "rilancio" di Rai 3, poi Manuela Moreno, volto noto di Rai 2 che passerebbe di conseguenza in forza alla terza rete. Salgono le quotazioni delle due inviate Veronica Briganti e Chiara Cazzaniga, per un'operazione che sarebbero simile a questo punto all'avvicendamento tra Milena Gabanelli e Sigfrido Ranucci alla guida di Report.

Ma c'è anche un altro nome assai "rumoroso" a cui la RAI avrebbe proposto la conduzione di uno dei suoi programmi più longevi: è quello di Stefano Coletta, ed direttore del Prime Time di Rai 1, ma anche ex autore proprio di Chi l'ha visto.

Chi la spunterà? Per scoprirlo l'appuntamento è (forse) rimandato al 3 luglio.