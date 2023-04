Chi l'ha visto?: le anticipazioni e i casi di questa sera 5 aprile, su Rai 3

Stasera su Rai 3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto? che, dopo il caso di Raffaele Lioce, si occuperà degli accumulatori seriali. Federica Sciarelli, inoltre, aprirà una finestra sul caso di Valter, professore in pensione scomparso.

Accumulatori seriali

Accumulatori seriali: una realtà con cui non si fanno i conti. Dopo la storia di Raffaele Lioce, trovato morto tra le cose che aveva accumulato, in tanti si sono fatti avanti: chi chiede aiuto anche per il proprio palazzo, chi chiede aiuto per sé stesso non riuscendo a gettare la roba che ha invaso la propria casa. Una realtà più diffusa di quanto si pensi.

Valter Figallo

Valter Figallo, professore di italiano e di storia da qualche anno in pensione. L'uomo è sparito da Cadòneghe (Padova), dove vive von la moglie. Dopo essersi allontanato da casa la mattina del 28 novembre di lui si sono perse le tracce. Secondo le indicazioni rilasciate ai familiari al programma, Valter non sta attraversando un buon momento, il professore, inoltre, ha qualche difficoltà nel linguaggio. Quella mattina l'uomo è uscito senza il cellulare e i farmaci di cui ha bisogno.

Chi l'ha visto?, stasera su Rai3 una testimonianza su Denise Pipitone e il mistero di Riccardo Giuliani

Durante la puntata, come sempre, ci saranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone scomparse.

Sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate delle precedenti stagioni nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.