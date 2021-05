Chi l'ha visto?, stasera su Rai3 una testimonianza su Denise Pipitone e il mistero di Riccardo Giuliani

Stasera su Rai3 alle 21:20 torna Chi l'ha visto? con una puntata che sarà ancora in parte dedicata a Denise Pipitone e alla sua misteriosa scomparsa, su cui, a suo dire, un nuovo testimone potrebbe far luce dopo 17 anni.

Il testimone afferma infatti di conoscere la verità fin da quel 1° settembre 2014 ma di non avere mai parlato prima per paura. Dopo la lettera inviata all'avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, l'anonimo ha scritto anche a Chi l'ha visto?. Federica Sciarelli dovrebbe svelarne il contenuto in diretta nella puntata di stasera.

E poi si parlerà della misteriosa scomparsa di Riccardo Giuliani, l'uomo che doveva sposarsi e aveva già pagato il pranzo di nozze: la sua auto è stata ritrovata, ma del giovane di Busto Arsizio ancora nessuna traccia.

Come ogni mercoledì sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate precedenti nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.