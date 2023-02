Chi l'ha visto, il caso di Elena Bruselles e Luana Costantini stasera su Rai 3: le anticipazioni

Stasera su Rai3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto? che tratterà il mistero della morte di Elena Bruselles e Luana Costantini, madre e figlia trovate morte nel loro appartamento. Federica Sciarelli, inoltre, affronterà la storia delle 'tombe a sorpresa', ovvero i cadaveri di sconosciuti trovati da alcuni testimoni al posto dei propri familiari.

La puntata di stasera si apre con Elena e Luana, madre e figlia. Luana Costantini, di 54 anni, ed Elena Brussels, di 83 sono state ritrovate morte in appartamento a Roma. Dietro i due decessi l'ombra di una setta satanica e di un uomo che si fa chiamare lo 'shamano', alias di Paolo Rosafio, fondatore della setta occultista Cubytrix, L'uomo, che ha vissuto assieme alle due donne fino a dicembre scorso, ha detto che prima di lasciare la casa Elena e Luana stavano bene. A non tornare sono parecchie cose e, comunque, il mondo dell'esoterismo sembra avere un ruolo di primaria importanza in questa faccenda.

Il programma prosegue con il caso delle 'tombe a sorpresa'. In alcune tombe di un cimitero napoletano sono stati trovati corpi appartenenti a persone diverse da quelle che i familiari avevano sepolto. Nella tomba della famiglia Amato, come apprendiamo dalle anticipazioni: "C'era un estraneo al posto di papà, con una corda attorno al busto e forse anche intorno al collo", ha rivelato un familiare all'inviato del programma.

Durante la puntata, come sempre, ci saranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone scomparse.

