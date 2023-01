Chi l'ha visto, stasera su Rai3: Il mistero dell'assassino di Villasanta

Stasera su Rai3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto? che tratterà il mistero dell'assassino di Villasanta, l'omicidio confessato sulla scheda elettorale alle ultime elezioni politiche. Federica Sciarelli, inoltre, affronterà il caso di Greta, la cantante rock scomparsa da Porto Tolle.

La puntata di stasera si apre con l'inquietante messaggio lasciato su una scheda elettorale in un seggio di Villasanta. Gli scrutatori si trovarono di fronte ad una scritta in stampatello: "Per le forze dell'ordine. Ho ucciso un uomo. È sepolto in un cantiere area nord. Date lui sepoltura cristiana, vi prego". La polizia è alla ricerca del corpo, la Procura indaga per omicidio e occultamento di cadavere.

Nella seconda parte del programma, la storia di Greta, la cantante rock scomparsa il 4 giugno 2022 da Porto Tolle (Rovigo) il giorno prima di vendere la casa ereditata dal nonno. Nell'abitazione di Greta Spreafico sarebbe stato trovato uno dei suoi due cellulari, l'altro risulta spento. L'ultimo a vederla è stato Andrea Tosi, un giardiniere originario di Adria. I due si erano conosciuti su Facebook,

Il terzo caso riguarda Elena e Luana, madre e figlia. Luana Costantini, di 54 anni, ed Elena Brussels, di 83 sono state ritrovate morte in appartamento a Roma. Dietro i due decessi l'ombra di una setta satanica e di un uomo che si fa chiamare lo 'shamano', fondatore della setta occultista Cubytrix, che ha vissuto assieme alle due donne fino a dicembre scorso.

Durante la puntata, come sempre, ci saranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone scomparse.

Sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate delle precedenti stagioni nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.