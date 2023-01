Chi l'ha visto, stasera Federica Sciarelli è alle prese con il caso Emanuela Orlandi: le anticipazioni

Stasera 11 gennaio su Rai3 alle 21:20, dopo la pausa natalizia, torna Chi l'ha visto?. Il programma si occuperà della scomparsa di Emanuela Orlandi, pochi giorni fa Alessandro Diddi, promotore della giustizia vaticana, ha riaperto il caso, sorprendendo perfino i familiari della ragazza. Federica Sciarelli, inoltre, affronterà altri due casi, la scomparsa di Greta Spreafico e l'inchiesta su Claudio Mandia.

Come mai il Vaticano apre un'inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi? A quasi quaranta anni dalla scomparsa della quindicenne cittadina vaticana, si riaprono le indagini e si valutano di nuovo tutti i fascicoli, i documenti, le segnalazioni, le informative, le testimonianze: si seguiranno nuove piste e vecchie indicazioni che all'epoca non furono approfondite. Se ne parla a "Chi l'ha visto?" su Rai 3.

Il programma, inoltre, affronta la scomparsa di Greta Spreafico, la cantante sparita da Porto Tolle (Rovigo) dove era andata per vendere la casa ereditata dal nonno: la procura indaga per sequestro di persona.

Nel corso della puntata anche l'inchiesta su Claudio Mandia, il ragazzo che si è tolto la vita mentre era in punizione alla EF Academy di New York, con testimonianze inedite di altri studenti che hanno studiato con EF in tutto il mondo.

E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone scomparse.

Sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate delle precedenti stagioni nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.